Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 3.

В предыдущем выпуске показывались двухходовки с матами с одного поля.

Сегодня смотрите 3 рекордные двухходовки с защитой чёрных на одном и том же поле.

Они имеют свои особенности. Ценится, если в вариантах маты разные и при этом не заготовлены в начальной позиции.

Vladimir Janal, Zlin Zn, 2001

#2 10+12

1. Кe5! (2. Кd3#)

1. ... Кf:e5, d:e5, f:e5, Кg:e5, С:e5 2. К:e6#;

1. ... Лb:e5 2. Фf1#;

1. ... Ф:e5, K:e5 2. Кf:g6#;

1. ... Лe:e5 2. Лf3#

9 чёрных фигур ходят на поле ‘e5’. 4 разных мата

Владимир Клипачёв, "Руденко-60", 1998-99 (V), 4 почётный отзыв

#2 15+8

1. Лe7! (2. Ф:c5#);

1. ... Ф:d4 2. g8Ф/С#;

1. ... Лd:d4 2. Сc4#;

1. ... Кр:d4 2. Л:d3#;

1. ... К:d4 2. Кc7#;

1. ... cd4 2. Ф:b5#;

1. ... ed4 2. fe4#;

1. ... Лe:d4 2. Л:e5#;

1. ... С:d4 2. c4#

8 чёрных фигур ходят на поле ‘d4’. 8 разных матов, но первые 3 готовы в начальной позиции

Александр Семененко, ЮК В.Копыл-50, 2007, 7 похвальный отзыв

#2 10+14

1. e:f4!(2. Ф:e5#)

1... e:f4 2. Фe8#;

1... Кg:f4 2. Сf3:#;

1... Кh:f4 2. Кf6#;

1... С:f4 2. Кf2#;

1... Л:f4 2. Кg5#;

1... Ф:f4 2. К:c3#;

1... Кр:f4 2. Лa4#

7 чёрных фигур ходят на поле ‘f4’. 7 разных матов