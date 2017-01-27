Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 3.
В предыдущем выпуске показывались двухходовки с матами с одного поля.
Сегодня смотрите 3 рекордные двухходовки с защитой чёрных на одном и том же поле.
Они имеют свои особенности. Ценится, если в вариантах маты разные и при этом не заготовлены в начальной позиции.
Vladimir Janal, Zlin Zn, 2001
#2 10+12
1. Кe5! (2. Кd3#)
1. ... Кf:e5, d:e5, f:e5, Кg:e5, С:e5 2. К:e6#;
1. ... Лb:e5 2. Фf1#;
1. ... Ф:e5, K:e5 2. Кf:g6#;
1. ... Лe:e5 2. Лf3#
9 чёрных фигур ходят на поле ‘e5’. 4 разных мата
Владимир Клипачёв, "Руденко-60", 1998-99 (V), 4 почётный отзыв
#2 15+8
1. Лe7! (2. Ф:c5#);
1. ... Ф:d4 2. g8Ф/С#;
1. ... Лd:d4 2. Сc4#;
1. ... Кр:d4 2. Л:d3#;
1. ... К:d4 2. Кc7#;
1. ... cd4 2. Ф:b5#;
1. ... ed4 2. fe4#;
1. ... Лe:d4 2. Л:e5#;
1. ... С:d4 2. c4#
8 чёрных фигур ходят на поле ‘d4’. 8 разных матов, но первые 3 готовы в начальной позиции
Александр Семененко, ЮК В.Копыл-50, 2007, 7 похвальный отзыв
#2 10+14
1. e:f4!(2. Ф:e5#)
1... e:f4 2. Фe8#;
1... Кg:f4 2. Сf3:#;
1... Кh:f4 2. Кf6#;
1... С:f4 2. Кf2#;
1... Л:f4 2. Кg5#;
1... Ф:f4 2. К:c3#;
1... Кр:f4 2. Лa4#
7 чёрных фигур ходят на поле ‘f4’. 7 разных матов
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