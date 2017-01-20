Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 2.

Опубликовано пт, 20/01/2017 - 09:56 пользователем PopovGL

В шахматной композиции есть свои канонические формы: малютка, миниатюра, мередит. 

Композиции с 6-7 фигурами - это миниатюры.

В них тоже могут быть свои рекорды.

В двухходовках, например, любопытно, сколько матов разными фигурами можно поставить с одного поля.  

В многофигурных двухходовках, напомню, таких матов может быть 8.

А в миниатюрах известны 3 двухходовки, где 3 разные фигуры матуют с одного и того же поля.

Виктор Чепижный, The Problemist, 1992

 #2                            5+2

1. Фb4! zz

1... Крc6 2. Сe4#;

1... c6     2. e4#;

1... c5     2. Фe4#

3 мата с поля 'e4'

 

Robert Lincoln, ЮК А.Мельничук-50, 2007

#2                            4+3

1. Фd6!  (2. Лg:f4#)

1... Кр:f3  2. Ф:f4#

1... Крf5    2. Лf:f4#

(1... Ce5  2. Фd3#)

3 мата с поля 'f4'

 

Michael Mcdowell,  StrateGems TT, 2011

#2                            4+3

1...  Крa3  2. Сc5#

 

1. Сa5!+

1...  Крa3  2. Фb4#;

1...  Кр:a5 2. b4#;

1...  Крc5  2. Сb4#

3 мата с поля 'b4' 

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