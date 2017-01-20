Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 2.
В шахматной композиции есть свои канонические формы: малютка, миниатюра, мередит.
Композиции с 6-7 фигурами - это миниатюры.
В них тоже могут быть свои рекорды.
В двухходовках, например, любопытно, сколько матов разными фигурами можно поставить с одного поля.
В многофигурных двухходовках, напомню, таких матов может быть 8.
А в миниатюрах известны 3 двухходовки, где 3 разные фигуры матуют с одного и того же поля.
Виктор Чепижный, The Problemist, 1992
#2 5+2
1. Фb4! zz
1... Крc6 2. Сe4#;
1... c6 2. e4#;
1... c5 2. Фe4#
3 мата с поля 'e4'
Robert Lincoln, ЮК А.Мельничук-50, 2007
#2 4+3
1. Фd6! (2. Лg:f4#)
1... Кр:f3 2. Ф:f4#
1... Крf5 2. Лf:f4#
(1... Ce5 2. Фd3#)
3 мата с поля 'f4'
Michael Mcdowell, StrateGems TT, 2011
#2 4+3
1... Крa3 2. Сc5#
1. Сa5!+
1... Крa3 2. Фb4#;
1... Кр:a5 2. b4#;
1... Крc5 2. Сb4#
3 мата с поля 'b4'
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