Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 1

Опубликовано пт, 13/01/2017 - 22:13 пользователем PopovGL

В начале 2015 года на этом сайте уже публиковались разные рекордные композиции, по 10 штук в каждом разделе. Кроме показанных, существует ещё много интересных произведений рекордного содержания. Начиная с этого выпуска будут продемонстрированы некоторые из них.

Yakov URSEGOV, The Problemist, 1970

#2                           7+10

1. Кe5! zz

 1. ... Сd7, Лe8/f8/g8/h8/d6 2. Ф(:)d6#;

 1. ... Сe6/b7/a6, Лd7 2. Ф(:)e6#;

 1. ... К~ 2. Ф(:)c6#;

 1. ... f:e5 2. Л:e5#;

 1. ... c4 2. Ф:d4#;

 1. ... f4 2. Сe4#;

 1. ... Лa5/a6/c4, Сb4 2. С(:)c4#;

 1. ... Лb4, Сb2/c1 2. Ф:c5#

 

В этой задаче чёрный король получает мат со всех 8 ближайших к нему полей.

 

 

Владимир Клипачёв, “Задачи и этюды”, 1997

#2     14+7

 

1. Кb4!

Первым ходом конь перекрывает своего ферзя и слона и сам снимает контроль с двух полей. В итоге отдаёт черному королю 5 полей. Попробуйте сами найти все варианты матования.

Теги: 
рекордные двухходовки

Комментарии

Отправлено ViagFaf в сб, 14/01/2017 - 15:59.

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