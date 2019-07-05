рекордные двухходовки

В двухходовом жанре казалось бы всё исследовано и можно только делать задачи с очень сложной тематикой.

Но есть понятные всем идеи, где ещё можно что-то придумать.

Например такая идея. В двухходовке в распоряжении чёрных только один ход.

Интересно, когда таким ходом является шах белому королю.

А сколько можно сделать максимум шахов белому королю?

Таким задачам уделил много внимания швейцарский композитор Jaques Fulpius (1933-2007)

Вот какого монстра он сочинил -

Jaques Fulpius, Journal de Genève 1972-11-17

#2 10+10

1.Кр:f3! [2. Ф:h5, Кg5, Кf4, Кg1, Кe4#]

1. ... Лa7+/b8+/c7+/d7+/e7+/f7+/g7+/h7+/b6+/b5+/b4+/b3+/b2+/b1+, Фc6+/e4+/d5+ 2. К(:)e4#

1. ... Сg5+/e5+/d4+/c3+/b2+/a1+/e7+/d8+/g7+/h8+, Фf4+ 2. К(:)f4#

1. ... h:g4+, Ф:g4+ 2. К:g4#

1. ... Ф:d3+ 2. К:d3#

1. ... c:d1Ф+/С+ 2. К:d1#

1. ... g:h1Ф+/С + 2. К:h1#

1. ... g1К+ 2. К:g1#

В этой задаче 34 шаха белому королю. Вряд ли можно больше придумать.

Но ужасный первый ход - из под шаха и в начальной позиции доступны многие шахи белому королю.

Возникает вопрос - сколько может быть максимум шахов, при нормальном первом ходе.

То есть в начальной позиции белый король не должен быть под шахом, не должно быть безответных шахов.

Лучше, чтобы вообще не было шахов, раз речь идёт о том, под какое количество шахов может идти белый король.

Ну и не должны отниматься поля без компенсации. И желательно без взятия фигур ценнее пешки.

Вот что удалось сочинить при таких условиях -

Григорий Попов, SuperProblem, 28/06/2019

#2 8+12

1. Кр:b7! [2. Сa4, С:a6, Сc6, Сd7, Сe8#]

1. ... Сh6+/f6+/e5+/d4+/c3+/b2+/a1+/f8+/h8+, Фe7+ 2. Сd7#

1. ... Фe4+/f3+, Лf2+/e2+/d2+/c2+/b2+/a2+/g3+/g4+/g5+/g6+/h2+/g1+ 2. Сc6#

В начальной позиции нет шаховых угроз белому королю. И белый король смело идёт под 24 шаха!.

А взятие чёрной пешки большим недостатком не считается.

Но, вполне возможно и больше сделать шахов при нормальном первом ходе.