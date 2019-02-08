Новости шахматной композиции.

В шахматной композиции существуют трёхлетние циклы.

В декабре 2018 года закончился очередной цикл 2016-2018 гг.

Теперь настало время подведения итогов.

Каждый композитор имеет право отослать лучшие свои 4-6 произведений на личное первенство мира, проводимое по следующим 8 разделам –

Двухходовки, трёхходовки, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат, обратный мат, сказочный раздел и раздел ретрозадач.

В каждом разделе назначены пятёрки судей, которые уже начали оценивать задачи и этюды.

Победители определятся по сумме баллов в 4-х своих лучших произведениях.

Подведение итогов в середине 2019 года.

Автор этих строк решил на этот раз поучаствовать, кроме многоходового жанра, ещё в разделе обратных матов и этюдов.

В этих разделах были составлены композиции рекордного характера.

Например, рекорд в нижеприведенном этюде является абсолютным. То есть его невозможно превзойти – все 8 белых пешек превращаются в ферзей.

Григорий Попов, ЮК «Владислав Тарасюк-50», 2018, 1-5 приз

выигрыш

1.a8Ф! Фa5 2. Фxa5 Лxa5 3.b8Ф! Лa1 4. Фa8+! Лxa8 5.e8Ф! Лa1 6. Фa8+! Лxa8 7.Сa3! Лxa3 8.g8Ф! Лa1 9. Фa8+ Лxa8 10.c8Ф Лa1 11. Фc6+ e4 12. Фa4 Лxa413.h8Ф Лb4 14.Кc3 Кf4! 15.d8Ф e3 16. Фxh4+ gxh4 17. Фxh4+ Сh2 18.f8Ф выигрыш.

8 превращений пешек в ферзя – абсолютный рекорд.

Конкурс посвящался одному из сильнейших этюдистов мира, харьковчанину – Владиславу Тарасюку. Владислав и сам помогал мне в работе над этим этюдом, за что я ему очень благодарен.

Жаль, что быть соавтором произведения, которое посвящается как бы самому себе, нельзя.