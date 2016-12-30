Новогодняя задачка

Значит, дело было так. В новогодний день Дед Мороз и Снегурочка собрались поздравить ребятишек.

Едут в троллейбусе по проспекту Богдана Хмельницкого от автовокзала, а выходить им надо было на Харьковской горе (как, наверное, многие догадались, это в Белгороде). Путь долгий, да и пробочки на главной белгородской артерии, ну и поспорили, коротая время, о какой-то шахматной позиции...

Дед Мороз (далее – ДМ): – Говорю тебе, подружка, игра кончена! Я иду ладьей на d3, тебе шах и...

Снегурочка (далее – С): – И что же, дорогой дедуля? Мой король уходит на с4!

ДМ: – Как это? Ты что, шампанского вчерась перепила? Это поле атакует мой король...

С: – Прости, я ошиблась! Мой король идет на е4.

ДМ: – Ты как будто права... Тогда я не пойду ладьей на d3, а сделаю выжидательный ход слоном на b1. И следующим ходом ты получишь мат.

С: – Размечтался, деда! Я иду королем на d5, и если ты сыграешь 2.Лd3 то уведу его на е6.

ДМ: – Не получится, лапонька, это поле атакует моя пешка.

С: – Неужто уже мат? Нет, извини, король уходит на е5!

ДМ: – Глаза-то разуй, девонька... А мой слон d6?

C: – Вот елы-палы! О нем-то я позабыла... Впрочем, после шаха ладьей на d3 король ведь улизнет на е4?

ДМ (в раздумье): – Значит, и 1.Cb1 не годится. Может, приведет к цели другой шах ладьей? Нет, бесполезно, ты уведешь короля хотя бы на е3... Как же мне сыграть?

Помогите, пожалуйста, Деду Морозу, каким образом здесь можно дать мат в два хода?

Но сперва установите фигурки куда следует. Для ориентировки:

в этой позиции имеются только те шесть фигур, котoрые упоминались в троллейбусном диалоге Деда Мороза и Снегурочки.

Примечание. Задача взята с шахматного раздела Алтайской правды, который ведёт Владимир Нейштадт.