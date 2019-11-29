Новая книга Владимира Нейштадта
Нас с Владимиром Нейштадтом связывает многолетнее творческое содружество и он прислал такой анонс своей книги.
«ЧТО НИ СУДЬБА, ТО ТРАГЕДИЯ»» -
под таким названием в барнаульском издательстве «Колибри» вышла в свет моя книга, это сборник очерков, в разные годы опубликованных в российской шахматной прессе-журнале «64-Шахматное обозрение», на сайте www.chesspro.ru.
Книгу открывает рассказ о многолетнем управителе Барнаульского сереброплавильного завода статском советнике Дмитрии Кларке, который «по совместительству» был и видным российским сочинителем шахматных задач. Вынужденный из-за тяжелой болезни покинуть Алтайский горный округ, Дмитрий Васильевич скончался вдали от Родины-в Дрездене, в возрасте 56 лет.
Трагичны и судьбы других героев книги: один из возбудителей знаменитой шахматной «горячки» в молодой стране Советов видный военный и физкультурный деятель Константин Мехоношин был репрессирован в период «Большого террора»; основоположники отечественной шахматной композиции Алексей Троицкий и Леонид Куббель умерли в блокаду Ленинграда…
Уже на исходе Второй мировой погибла при бомбежке Лондона первая чемпионка мира Вера Менчик. Учившийся вместе с ней в одной из московских совместных школ Владимир Снегирев, в довоенную пору-главный шахматный организатор в Советском Союзе, погиб на передовой осенью 1941-го, защищая родную столицу… В специализированной психиатритической больнице Казани встретил свой смертный час автор шахматного «этюда века» Евгений Сомов-Насимович… Литературного критика и посмертного победителя 6-го чемпионата СССР по составлению этюдов Абрама Гурвича подкосила разнузданная травля в период «борьбы с космополитизмом»…
У книги-цветная обложка, твердый переплет, 236 страниц на офсетной бумаге , 70 фотоиллюстраций, сканов (в том числе из архивов Министерства обороны РФ, РГАЛИ), 50 партий,задач и этюдов,включая и незаслуженно забытый шедевр умершего совсем молодым от туберкулеза Славы Рыбакова, племянника известного поэта Серебряного века Георгия Чулкова.
В.Рыбаков
Посвящается В.А.Пясту, «Задачи и этюды», №6 за 1929 г.
Далее-фрагмент из очерка о Славе Рыбакове:
« Эта необыкновенная обратка была восторженно оценена в следующем 7-м выпуске «ЗиЭ» и, уверен, сейчас и наши читатели разделят этот восторг: «1.g8R! g:h2 2.Rf8! Эта основная позиция дает четыре превосходных варианта на тему совершенного «Babsontask’a».
I. 2…h1N 3.Re5+ 4.d8N! 5.Ne4+ 6.Qf6+,N:f6#
II. 2…h1B 3.Qe3+ 4.Qc5+ 5.d8B! 6.Qc6+ B:c6#
III. 2…h1R 3.Qh6+! 4.Re1+ 5.d8R+! 6.Re6+ R:e6#
IV. 2…h1Q 3.Qe4+ 4.Rd1+ 5.Bb4+! 6.d8Q+! Q:d8#».
Григорий Попов (Белгород), международный мастер по композиции:
«Уайт тогда провел тематический конкурс на этот таск. Но все те задачи на обратный мат были трехходовыми, то есть в них белый король был недалеко от места превращения черной пешки. И пригнать за 2 хода превращенную фигуру к полям матования много труда не составляет. А в обратке Вячеслава Рыбакова превращенные фигуры черных надо гнать через все поле и чудо, что во всех вариантах совпало в 6 ходов, и синхронное превращение за белых и черных везде! Очень жаль, что мало пожил такой талант…»
Надо полагать, «совершенный Babsontask» молодого москвича был бы заслуженно увенчан первым призом на годовом «сказочном» конкурсе «Задач и этюдов», если бы восьмой номер этого альманаха, сыгравшего огромную роль в становлении отечественной шахматной композиции,не оказался последним».
Владимир Нейштадт, шахматный историк, журналист и композитор, г. Барнаул
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