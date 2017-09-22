Наикратчайшие партии при некоторых условиях.

Ранее были показаны кратчайшие партии с патованием разных сторон.

Бывают и довольно интересные партии на мат. Ходы здесь также делаются кооперативно.

Есть, конечно, дуали некоторых ходов, но это кратчайшие партии для заданных условий.

1 партия

Самый быстрый мат при условии, что обе стороны к этому стремятся и при этом совершают наидлиннейшие ходы

1. Кf3 Кf6. По теореме Пифагора ход конём длиннее, чем движение пешки на два поля вперёд.

2. Кd4 Кd5 3. Кe6 Кf4 4. К:f8 Кg6 5. Кe6 Кf8 6. К:g7#

Н. Жарков (Ростов)

2 партия

Самый быстрый мат при условии, что обе стороны к этому стремятся и при этом совершают наидлиннейшие ходы и при запрете коням ставить мат

1. Кf3 Кf6 2. Кg5 Кd5 3. К:h7 Кb6 4. К:f8 Л:h2 5. Кe6 Лh8 6. Л:h8#.

Б. Зайцев (Морозовск)

3 партия

Самый быстрый мат при условии, что все ходы наикратчайшие.

1. e3 a6 2. e4 a5 3. Крe2 a4 4. Крe3 a3 5. Крf3 e6 6. Крf4 e5+ 7. Крf5 d6#.

И. Верещагин(Подмосковье)