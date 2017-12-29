В предыдущих выпусках рассказывалось о шахматных композиторах имеющих учёное звание.

Примерно каждый десятый композитор является известным учёным.

И это уже любопытный факт.

В 2018 году будут представлены ещё несколько российских учёных композиторов.

Вряд ли есть ещё другие виды спорта со многими действующими спортсменами-учёными.

Можно привести ещё некоторые любопытные факты о шахматной композиции.

Этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте. Есть интересные композиции составленные 12-ти летними композиторами и в 80-летнем возрасте можно стать чемпионом мира. Средний возраст “спортсменов”, примерно 66 лет.

Любопытно, что некоторые композиторы могут десятилетиями заочно общаться друг с другом и никогда не встретиться воочию.

Шахматная композиция один из самых незрелищных видов спорта.

Соревнования могут длиться годами и реальный процесс составления композиций по телевидению не покажешь. А в этом процессе всё бывает. И восторг от удачного воплощения замысла. И горькие разочарования от неудачных попыток осуществить задуманное…

Шахматная композиция один из самых доступных видов спорта.

Не нужно вообще никакого инвентаря, можно составлять даже вслепую и новички могут сразу участвовать в первенстве мира.

С другой стороны шахматная композиция это вид спорта которому невозможно научиться, нужно от природы иметь определённые способности и опытные наставники могут только помочь новичку совершенствовать мастерство.

И наконец, шахматная композиция, это единственный вид спорта, в котором человек может доказать своё преимущество над живой и неживой материей.

Например, есть много выдающихся легкоатлетов, тяжелоатлетов, пловцов, гимнастов и т.д. Но им не сравниться с представителями животного мира или с разными механизмами. Карлсен замечательно играет, но ему не тягаться со многими шахматными программами. Есть более сложный умственный вид спорта чем шахматы, это го. Но и там специальные программы недавно начали одолевать ведущих игроков в го.

В основе шахматной композиции лежит творчество.

А сочинять музыку, рисовать картины, писать стихи, создавать скульптуры, заниматься шахматной композицией пока что может только человек.

Программы могут только копировать некоторые вида творчества, а в шахматной композиции помогают с проверкой, да и то если задачи не очень многоходовые.

Приятно, что в самом умном виде спорта Россия является 5-ти кратным чемпионом мира.

Вот как выглядит чемпионская медаль за 10-й командный чемпионат мира –

И свежий пример творчества белгородца-чемпиона мира.

Григорий Попов, “Гравюра-2017”, 1 приз

#9 (5+4)

Не проходит сразу - 1. Сf7+? из-за 1. … С:f7 или 1. … Кe6. Вначале необходимо устранить эти 2 препятствия.

1. Сg6!(2. Сd3#) Кf3+ 2. Крe3 Кe1

Теперь, если 3. Сe8?(4. Сb5#) , то Кc2+ 4. Крd2 Кd4! – конь, отражая угрозы, совершает вращательное движение. Если продолжить - 5. Сg6(6. Сd3#) Кf3+ 6. Крe3 Кe1 … - получится “perpetuum mobile”!

Поэтому белый король уходит от возможного шаха, выключая “вечный двигатель”, а чёрный слон идёт пытаться запустить остановившийся двигатель -

3. Крe2! Сe6 4. Сe8(5. Сb5#) Сg4+ - чёрный слон отвлечён от ’f7’, первое препятствие снято.

Теперь, если 5. Крe3?, то Кc2+ 6. Крd2 Кd4! – вращение продолжилось бы.

Но есть ещё – 5. Крd2! Кf3+ 6. Крe3 Кd4

Вращение коня продолжилось, но в другую сторону и в результате конь попадает под 2 удара -

7. С:d4 b2 – второе препятствие(чёрный конь) устранёно и теперь плановый финал -

8. Сf7+ Сe6 9. С:e6# - экономичный мат.

Всех любителей шахматной композиции с наступающим Новым годом!