Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Трехходовки.

Наиболее удачно наша команда выступила в разделах трёхходовок и многоходовок.

И это в основном благодаря блестящему результату международного гроссмейстера Александра Кузовкова.

Сегодня Александр Сергеевич знакомит наших читателей с итогами трёхходового раздела.

К итогам 10 командного первенство мира по разделу трехходовок

В трехходовом разделе была задана тема ,которую можно кратко определить как «тактическое подражание».То есть белые в атаке должны повторить тактический элемент, который применяют черные в защите от угрозы. Например ,если черные перекрывают белые фигуры, то и белые должны на своем втором ходу перекрывать черные фигуры, если черные шахуют белых ,то и белые должны шаховать черных и так далее. На слух тема воспринималась весьма перспективно, однако при более тщательном анализе оказалось ,что сделать что-то интересное не так-то и просто. Анализ представленных другими командами задач также подтвердил это. Наши композиции , по мнению многих моих коллег, явно превосходили конкурентов и должны были занять все три первые места. Но судьи решили немного по-другому, тем не менее наша команда очень удачно выступила в этом разделе, уверенно опередила все команды и набрала 19,4 балла. Рассмотрим лучшие задачи чемпионата.

1 место- Александр Кузовков (Россия)-10,2 балла

#3 13+12

1)Лd8? ~ 2) Kрc7! Лg~+ 3) Ле5#;

1)…Лf3 2) Кd6+ (2. Кd2+?) ed 3) Фd3#;

1)… Лg4 2) Кd2+ (2. Кd6+?) ed 3) Фd3#;

1) …Kpf3 2)Ke5+ Kpe4 3) Фd3#, но 1. …Лxс4!

1) Kрc7! ~ 2)Лd8! Лg~+ 3) Ле5#;

1)…Лf3+ 2) Ле5+ Крd4 3) Лd8#;

1)… Лg4+ 2) Лd6+ Крf5 3) Ke3#;

1) …Фf3 2)Kd6+ ed 3) Фd3#;

1)… Лxc4 2) Фxс4 Крf3 3) Л5g5#

Единственная задача с переменой тактического содержания. В ложном следе черные вскрывают диагональ h2-b8, а белые в ответ вскрывают диагональ a6-f1,с антидуальным выбором второго хода. В решении перекрестные шахи и перемена вторых ходов белых. Очень эффектен первый ход и красивая тихая неожиданная угроза. В этой задаче есть и сюжет и какая –то внутренняя энергетика.

2-3 место- Михаил Храмцевич, Виктор Волчек, Александр Варицкий (Белоруссия) - 9,6 балла

#3 8+13

1.Лc3? ~ 2.Фxe2 fxe2 3.Кe2#;

1…Kg2 2.Лc6! (2.Сc6? Лb8!) Сc6 3.Кc6#;

1…Лg2 b 2.Сc6! (2.Лc6? Кd3!) Сc6 3.Кc6#, но 1. ….Кxd3!.

1.Cxf3! ~2.Фxe2 Лg5 3.Фe4#;

1…Кg2 2.Сc6! (2.Лc6? Лb8!) Кc6 3.Кc6#;

1…Лg2 2.Лc6! (2.Сc6? Сd3!) Kc6 3.Kc6#

Здесь в защите черные перекрывают белого ферзя, а белые в ответ перекрывают черного слона. В ложном следе и решении происходит чередование вторых ходов белых. Оценка задачи , на мой взгляд , явно завышена так как, данный механизм чередования не нов, первый ход с грубым взятием, да и после второго хода белых игра по сути заканчивается.

2-3 место- Марсель Трибовски (Германия)-9,6 балла

#3 14+9

1.Kf4! ~ 2.Ke6+(A) Лe6 3.Фd5#/3.Лd5#;

1…Cb5 2.c3+(B) Лc3 3.dxc3#;

1…g6 2.Kd6 ~ 3.Ke6#(A);

2…Лd6 (a) 3.c3# (B);

2…Лc5 (b) 3.Фe4#(C);

1…Лg6 2.Кc5 ~ 3.c3#( B);

2…Лd6 (a) 3.Фe4 # (C);

2…Лc5( b) 3.Кe6# (A)

Здесь также тема выполнена на фоне перекрытия в игре белых и черных фигур. К тому же реализована тема Шедея на третьем ходу. Но механизм задачи известен по двухходовкам и такой перенос двухходовой тематики и механизмов в трехходовку с акцентом на третий ход не всегда оправдан и уместен. Об этом я уже писал в своей статье «К проблеме переноса двухходовых идей в трехходовку». На мой взгляд очень неприятна дуаль в дополнительном варианте.

1…Лxc2 2.Фd5/Лd5+ exd5 3.Фxd5#/Лxd5#

Поэтому оценка задачи представляется явно завышенной.

4 место- Валерий Шавырин (Россия)- 9,2 балла

#3 11+10

1.Фc3? ~ 2.Лe4+ Крd6 3.Фc6#;

1…Лd6+ 2.Лc4+ Лd4 3.Фd4#;

1…Лf6+ 2.Лd5+ Крf4 3.Фe5#, но 1…c5!

1.Фe1! ~ 2.Кf5+ Крf5 3.Фe4#;

1…Лd6+ 2.Кd5+ Крd4 3.Фe4#;

1…Лf6+ 2.Кec4+ Крd4 3.Фe5#.

Дополнительная игра

1…Крd4 2.Кb3+ Крe5 3.Фg3#;

1…Кc2 2.Кc2+ Крf5 3.Фe4#;

1…Кc4 2.Кdxc4+ Крd4 3.Фa1# - возврат ферзя

В этой задаче тема выполнена с переменой игры на фоне перекрестных шахов сторон. Острая и разнообразная батарейная игра, отличный первый ход с отдачей поля, возврат ферзя- вот достоинства этой прекрасной композиции. Оценка задачи, по-моему мнению, явно занижена.

5-6 место- Александр Феоктистов(Россия) - 9,0 балла

#3 11+13

1.Кc6! ~ (gxf3) 2.Кd8 ~ 3. Сc6#; 2. …Kpxe4 3.Фxf3# ,

1…exd6 2.Kd2 ~,Сd2 3.e4#; 2… Ce3 3.Фxc4#;

1…e6 2.Ke5 ~,Ce5 3.Cc6#, 2…Ke7 3.Фxc4#;

1…exf6 2.Фa3 ~,Се5 3.Кc3#; 2…Cd2 3.Kxf6#; 2…c3 3.Фb3#;

1…e5 2.Ce7 ~ 3.Kf6#, 2…Kxe7 3.Kxe7# , 2…exd4 3.Фxd4#.

Очень сложный и оригинальный замысел: в ответ на четыре движения пешки е7(тема пиккенини), которая освобождает поле е7 для коня, белые своим вторым ходом также освобождают поля для своих фигур. Единственная задача , в которой тема выполнена в четырех вариантах. Видимо, на оценку задачи повлияло то, что она построена на двойных угрозах и судьи посчитали, что все эти разветвления игры несколько размывают тему.

Что касается дальнейших перспектив предложенной темы, то думаю, что они есть. Однако вряд ли она вызовет широкий резонанс, как, например, в свое время вызвала тема освобождающей жертвы.

В заключении хочу еще раз поздравить всех членов нашей команды с победой в чемпионате и пожелать всем дальнейших спортивных и творческих успехов.

Международный гроссмейстер А.С.Кузовков.