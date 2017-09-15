Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Сказочный раздел

В сказочном разделе наша команда выступила не совсем удачно. Разделила 5-6 место с 16,6 баллами. В России в этом жанре почти никто не составляет.

И больших специалистов для разбора задач сказочного раздела 10WCCT нет. Поэтому предлагается самим поразбираться с демонстрируемыми задачами.

Тема сказочного раздела была такая.

В решении задачи на кооперативный мат (H#2, H#2.5 или H#3) со сказочным условием Take&Make проходит "невидимое взятие".

"Невидимое взятие" возникает, когда фигура стоящая на поле A может пойти на поле B, но попадает туда в результате Make-части хода. Результат выглядит как обычный ход с дополнительным эффектом исчезновения взятой фигуры. Тема может быть выполнена и белыми и черными. Также считается тематичным, если A и B это одно и то же поле.Иллюзорная игра, несколько решений и близнецы разрешены, дуплексы, близнецы польского типа (все фигуры менят цвет) и зеро-позиции - нет.Может быть использован только стандартный набор шахматных фигур (без превращенных). Однопольные слоны любого цвета разрешены.

Take&Make: Совершив взятие, фигура немедленно, как часть этого же хода, должна сделать ход без взятия имитируя правила хода взятой фигуры. Если такой ход невозможен, взятие нелегально. Превращение со взятием происходит только если пешка попадает на поле превращения в результате целого Take&Make хода. Шахи обычные: после виртуального взятия короля шахующая фигура не обязана иметь возможность уйти с поля на котором стоял король.

Перед вами лучшая задача-сказка чемпионата.

Ofer Comay(Израиль) – 10.0 баллов.

H#2.5 (9+10)

1…Лхb5-c6 2. Фb8 Лxb8-b3 3. Крxb3-b7) Лxc4-c7#

(3…Лxc4-b4#? 4. Крc7!,

3…Лc7#? 4. Лxc7-c6!)

1… Сxc4-c6 2. Фe6 Сxe6-b3+ 3. Крxb3-e6 Сxb5-d7#

(3… Сxb5-c4#? 4. Крd7!,

3… Сd7#? 4. Сxd7-c6!)

Российская лучшая задача заняла 6-е место

Лев Грольман, Валерий Гуров, Владислав Нефёдов(Russia) – 8.6 баллов

H#2 (9+11)

1. Фe4xg4-e3! (-h2?) Сh6xe3-g5 2. Крd4xc4-e5 Сg5xc1-e3#

(2…Сg5-e3+? 3. Сc1xe3-g5!)

1. Фe4xg4-e5! (-h2?) Лh5xe5-g5 2. Крd4xc4-e3 Лg5xb5-d5#

(2…Лg5-d5+? 3. Лb5xd5-g5!)

Ещё в чемпионате был раздел ретро. В нашей команде этот раздел не пошёл в зачёт, так как в нём набрали меньше всего баллов. В России, также как и в сказках, находится мало желающих заниматься ретро.

Вот какая была там тема -Ретро

В ортодоксальной доказательной партии несколько фигур меняются местами.В позиции А, которая возникает в ходе доказательной партии, набор фигур занимает определенный набор полей. Позже в позиции B те же фигуры занимают те же поля, но каждая фигура стоит на другом поле. Разрешен обмен местами фигур любого цвета и типа, прямой и циклический. Позиция А может быть начальной позицией шахматной партии, но это не обязательно. Позиция В может быть финальной позицией доказательной партии (т.е. позицией на диаграмме), но это тоже необязательно. В рамках данного турнира превращенная фигура считается отличной от исходной пешки. Несколько решений и близнецы разрешены, зеро-позиции - нет.

Может среди вас, уважаемые читатель найдутся желающие заняться сказочным жанром или ретро и принять участие в следующем командном чемпионате мира.

На этом разбор композиций 10 командного чемпионата мира заканчивается.

Этому чемпионату и шахматной композиции в целом посвящены 4 страницы белгородского журнала “Спортивная смена” №8-2017 -

https://www.belpressa.ru/media/news_backbone_media/2017/8/31/8.pdf