Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Обратные маты

Сегодня с итогами закончившегося недавно 10-WCCT (командный чемпионат мира по шахматной композиции) читателей сайта знакомит непосредственный участник соревнования, член сборной команды России – Игорь Агапов.

К итогам 10 командного первенство мира по разделу «Обратного мата».

Наибольшую сумму баллов для нашей команды принёс раздел «B. Трёхходовки» – 19,4 балла! Вероятно, есть в этом и некоторая заслуга куратора указанного раздела (коим мне довелось быть), значит, правильна была организована работа с авторами, работающим в жанре #3. Особенно рад за нашего лидера - Александра Кузовкова, его задача (1 место = 10,2 балла) – подлинный шедевр!

Отличный результат показала наша команда и в разделе «F. Обратные маты» - 18,4 балла. Это - лучшая сумма в разделе! Всего на одну десятую (0,1) балла отстала команда Украины и на один (1) балл – команда Беларуси. Напомню тему (в переводе Д. Туревского): «В задаче на обратный мат в 2-6 ходов по меньшей мере два варианта заканчиваются матующим ходом на одно поле разными чёрными фигурами. Угроза может считаться тематическим вариантом». Куратором этого раздела был Андрей Селиванов. И мы как-то сразу определились, что наиболее оптимальный масштаб игры – 4 тематических варианта, которые можно строить попарно либо синтезировать с другими идеями и темами. Меньше 4-х – годится только для многоходовых обраток (5-6 ходов), больше 4-х – грозит выхолащиванием (обеднением) игры. Знакомство с итогами показало, что заданный ориентир был верный! Высший пьедестал поделили сразу две задачи:

№1. А. Селиванов, А. Ажусин, И. Агапов(Россия) 10-WCCT, 1-2 место (9,4 балла)

S#3 (10+15)

Ложный след: 1.К6c7? с4!

Решение: 1. К8c7! -

1... ~ 2. Кe8+ Ф:e8 3. Фe5+ Ф:e5#

1... Фg7 2. Фe6+ d:e6 3.e5+ f:e5#

1... Сc3 2. Кb5+ С:b5 3. Кр:e3+ Сe5#

1... Кf3 2. Ф:f6+ Ф:f6+ 3. Кр:g4+ Кe5#

Две гармоничные пары вариантов, насыщенные острой тактикой. А внутри самих пар – полная игровая аналогия! Что такое гармония? Это – красота и мера! Её трудно измерить, но легко почувствовать. Как видно, большинство арбитров её (красоту) здесь почувствовали…

№2. З. Гавриловски (Македония) 10-WCCT, 1-2 место (9,4 балла)

S#3 (11+12)

Решение: 1.e7! -

1… ~ 2.Фg8+ Фe6/Л:g8 3.e4+ f:e4#1... Фg7 2. Ф:f5+ Фe5 3. Фe4+ Ф:e4#1... Кd6 2. Кb6+ Крe5 3. Лe4+ С:e4#1...f:e3 2. Кр:e3+ Лd4 3. Сe4+ Л:e4# (1...Фg6 2. Ф:f5+ Ф:f5+ 3.e4+ Ф:e4#)

Здесь менее комбинационная игра и с более простыми мотивировками по сравнению с №1. Однако, это компенсировано дополнительной идеей, а именно: 4-кратной жертвой разных белых фигур на одном (тематическом) поле. Вероятно, последнее обстоятельство позволило арбитрам уровнять ценность обеих задач.

Перед тем как показать очередную пару - сделаю небольшое лирическое отступление. Автор следующей задачи целенаправленно работает в чешском самомате, игра в котором носит динамический характер и заканчивается, как правило, обычными либо «хамелеонными» эхо-матами. «Динамическое эхо» стало визитной карточкой Геннадия Козюры!

№3. Г. Козюра(Украина) 10-WCCT, 3-4 место (9,3 балла)

S#6 (13+6)

Решение: 1. Крf1! - цугцванг,

1...g5 2. Кg4! g:f4 3. Кf6 f3 4. Фc2+ К:c2 5. Л:c5+ Крd3 6. Сe2+ f:e2#

1...g6 2. Лg5 g:h5 3. Сf3 h4 4. Сg2 h:g2+ 5. Крg1 h3 6. Фe2+ К:e2#

1...g:h6 2. С:d4 c:d4 3. Фc6+ Крd3 4. Кc1+ Крd2 5. Сb3 d3 6. Кe2 d:e2#

Три тематических варианта в самом «длинноходовом» обратном мате (S#6) для данного турнира - отличное достижение! Поэтому столь высокое место не удивляет, а наоборот: представляется совершенно обоснованным. Интересно, как искусно сплетены 33 полухода (без повторов). Конкурировало всего 6 задач с заданием S#6, из них лишь №3 смогла пробиться к пьедесталу, остальные – в 5-й десятке и ниже.

№4. Ф. Рихтер, П. Сикингер (Германия) 10-WCCT, 3-4 место (9,3 балла)

S#3 (9+13)

Решение: 1. Фg6! -

1... ~ 2. Ф:g3+ К:g3 3. e5+ f:e5#1... Л:c5 2. Лd7+ Ф:d7 3. Сf4+ Лe5#1... Сb8 2. Кf5+ Крe6 3. Лe5+ С:e5#1... Ф:g8 2. Ф:f6+ Фe6 3. Фe5+ Ф:e5#

Следующая работа – задача немецких композиторов. Она очень проста в идейном плане! Успех этой задачи в том, что она хорошо скомпонована, имеет приличный масштаб игры (четыре тематических варианта), а её механизм работает как часы. Капитаны знают, что наличие в посылке именно таких задач гарантированно приносит команде желанные баллы…

Следующая задача – самая могучая в разделе! Она рождалась у меня на глазах. Вопрос по ней стоял так: насколько высоко она поднимется? Судите сами:

№5. А. Селиванов, А. Феоктистов(Россия) 10-WCCT, 5-6 место (9,0 баллов)

S#5 (11+12)

Решение: 1.Лf5! -

1... ~ 2.e8К+ Крe6 3. К:g5+ С:g5 4. Кf4+ С:f4 5. Лe5+ С:e5#1...g:f5 2.e8С+ Крe6 3. Фe7+ Ф:e7 4.g:f5+ Крd6 5.e5+ Ф:e5#1...c6 2.e8Л+ Крd7 3. Кhf6+ g:f6 4. Лd8+ Крe6 5. Лe5+ f:e5#

1... Крe6 2.e8Ф+ Фe7 3. Фc6+ Фd6 4. Фc:d6+ c:d6 5. Лe5+ d:e5#

Соединить тему соревнования с AUW – такое под силу только одному композитору – Андрею Селиванову! В окончательной доводке задачи поучаствовал капитан команды – Александр Феоктистов, который стал соавтором этого мощнейшего таска. Почему же эта задача не победила? На то было две причины: во-первых, арбитры понимали – чья это задача; во-вторых, было за что цепляться – повтор хода 5.Лe5+.

Показанные выше задачи дают общее представление об атмосфере прошедшего соревнования и уровне конкуренции, которая сейчас имеет место в жанре обратного мата. Тем приятнее победа, тем увереннее смотрим в будущее. В заключение – ещё одна (третья) задача нашей команды.

№6. А. Кузовков(Россия) 10-WCCT, 11-12 место (8,0 баллов)

S#3 (12+11)

Решение: 1. Кg8! -1... ~ 2. Лf6+ g:f6 3.e5+ f:e5#1... К:f3 2. Фd4+ Крe6 3. Фe5+ К:e5#1...f:e4 2. Фb4+ Крe6 3. Лe5+ Ф:e5#1... Кc7 2. Кb5+ К:b5 3. Сe5+ С:e5#

Точно такая же идея - как и в задаче З.Гавриловски (1-2 место): игра сторон на одно поле (е5), когда белые – жертвуют, а чёрные – матуют. Арбитры отдали предпочтения задаче македонского автора, видимо, посчитав её более совершенной. На мой строгий заинтересованный взгляд между указанными задачами нет столь существенного разрыва (1,4 балла) хотя бы потому, что в задаче №2 содержится огрех в виде “мусорного” варианта 1… Фg6 – с двумя неприятными повторами белых ходов. В то время как №6 имеет абсолютно чистое решение.

Международный мастер Игорь Агапов