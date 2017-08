Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Многоходовки. 2 часть.

Предложенная тема многоходового раздела 10 WCCT - последовательная игра разных батарей, могла удачно реализовываться как в многовариантном исполнении, так и в задачах с единственным решением. Большинство команд делали многовариантные стратегические задачи - 48 из 78 задач оказалось таковыми. Наша команда выставила 2 сильнейшие многовариантные стратегические задачи, которые оказались лучшими и были проанализированы в предыдущем выпуске их автором, международным гроссмейстером Александром Кузовковым и одну “длинноходовую” логическую. Эта задача оказалась лучшей среди 30 одновариантных задач и будет проанализирована в этом выпуске.

Многие задачи с продолжительным решением выявили неоднозначное понимание их судьями, о чём свидетельствует большой разброс оценок. К примеру, #19 команды США получила оценки от 1,2 до 3,8 баллов!!.

Нашей #17 повезло больше – разброс “всего” от 1,4 до 3,6 баллов. Видимо такой состав судей повлиял на решение команд Германии и Франции и они не выставили логические задачи. А ведь у них в составе известные специалисты в этой области. Например - Uwe Karbowiak, Olivier Schmitt, пополнившие последний Альбом ФИДЕ в сумме 21 логическими многоходовками. Несомненно эти страны могли включить в свою посылку мощные логические задачи, но не рискнули. Опасения немецких и французских команд были небезосновательны, среди первых 15 задач, только одна была одновариантная, логическая – это задача нашей команды. Она поделила 5-6 место из 78, набрав 8,6 балла и опередив следующую одновариантную задачу сразу на 2 балла.

5-6 место, Григорий Попов(Россия, Белгород), 8.6 баллов

#17 7+10

Решение любой одновариантной многоходовки можно представить как цепь ходов. А в логических задачах эту цепь можно ещё условно разбить на звенья. Каждое звено состоит из одного или нескольких ходов решения и выполняет определённую цель – устраняет препятствие для выполнения следующих звеньев. Цель последнего звена, называемого обычно главным планом – поставить мат.

Начинаем анализ с последнего звена(главного плана).

Главный план такой - 1. Лc4#. Видим, что он не проходит, так как у чёрного короля есть поле отхода ‘d3’. 1. Лc4+? Крd3!. .

Как отнять это поле у чёрного короля? Хорошо бы на это поле переместить чёрную пешку e4.

Прикидываем, как это можно сделать – 1. Лd6+ Крc5 2. d4+ exd3 e.p. 3. Лc6+ Крd4 4. Лc4#.

Казалось бы ура, есть мат в 4 хода! Но неожиданно выясняется, что чёрная пешка бьёт на проходе со вскрытым шахом от слона h1 - 2. … exd3 e.p.+!.

Конечно, можно помечтать, что если бы чёрная ладья стояла не на поле ‘f1’, а на ‘f3’, перекрывая слона h1, то вышеприведеная 4-хходовка проходила бы. Но как её туда завлечь?! У белых есть ещё одна незадействованная фигура – конь, роль которого компьютерные программы, на малой глубине, видят как во взятии ферзя - Кxh3. Но этот конь не для выигрыша материала, а для жертвы на поле ‘f3’ и завлечения туда чёрной ладьи. Пробуем примерный вариант с жертвой коня для привлечения ладьи -

1. Лd6+ Крc5 2. Кf3(3. Лc6#) Лxf3? 3. d4+ exd3 e.p. 4. Лc6+ Крd4 5. Лc4#.

Видим, что если бы на ‘f3’ била чёрная ладья, то всё проходило бы. Но от угрозы 3. Лc6# есть и другие защиты, поэтому проверяем их.

Если 2. … exf3?, то есть 3. d4#. Если 2. … Сxf3?, то 3. Лd5+ Крc4 4. Лd7+ Крc5 5. Сe3#. 2. … b3? тоже не спасает чёрных - 3. Лd4 ~ 4. Лc4#.

Но находится единственная защита - 2. … Фxf3! и даже ничья!

Чёрный ферзь на поле ‘f3’ будет выполнять роль слона h1 и взятие на проходе чёрными будет всё равно с шахом!.

Казалось бы ситуация типа - “Шеф, всё пропало, всё пропало!”. Ведь у белых нет больше резервов, все фигуры нужны, жертвовать нечего…

И здесь у белых находится трюк, который вроде ещё не встречался в шахматных задачах. Перед тем как осуществить постоянное перекрытие на поле ‘f3’, белые делают временное перекрытие на поле ‘g3’, отсекая чёрного ферзя от поля 'f3’.

Таким образом определяется 1-е звено цепи решения–строительство “перемычки” -

1. Лd6+ Крc5 2. Лd5+ Крc4 3. Лd7+ Крc5 4. Сd6+ Крd4 5. Сg3+ Крc5

Особенно эффектно в этой операции то, что чёрный ферзь никуда не отвлекается, а временная перемычка в виде слона будет потом убрана.

Итак, слон в роли перекрытия перемещён на поле ‘g3’ и пришли к такой позиции -

Проверяем, можно ли теперь делать запланированный ход 6. Кf3?.

Если бьёт ладья – 6. Кf3(7. Сd6#) Лxf3?, то всё проходит “по ранее утверждённому плану” - 7. Сd6+ Крd4 8. Сf4+ Крc5 9. Лd5+ Крc4

10. Лd6+ Крc5 11. d4+ ed3 e.p. 12. Лc6+ Крd4 13. Лc4#.

Слоном бить нельзя – 6. … Сxf3? 7. Сd6+ Крd4 8. Сf4+ Крc5 9. Сe3#.

Не спасает и 6. … Фxg3? 7. Лd5+ Крc4 8. Лd6+ Крc5 9. Лc6#.

Казалось бы всё, есть решение, но это не так! У чёрных находится неожиданная защита – 6. … f4!. Этот ход защищает и от угрозы мата (7. Сd6#) и слон e6 оказывается под ударом чёрного ферзя, что не позволяет провести перегруппировку(как в случае с 6. … Фxg3?) – 7. Лd5+ Крc4 8. Лd6+ Фхe6!, но не 8. … Крc5? 9. Лc6#.

Чтобы воспрепятствовать вновь появившейся защите, белые меняют угрозу для хода Кf3 -

6. Лd5+ Крc4 7. Лd6+ Крc5 (это 2-е звено цепи решения). И наконец уже можно перекрывать - 8. Кf3(9. Лc6#)

Перекрытие состоялось, какие ответы есть здесь у чёрных? Новая угроза (9. Лc6#) отсекает предыдущие защиты 8… f4, 8…Фxg3. На 8… exf3 есть прежнее 9. d4#.

Если 8. … Сxf3, то матует “слон-перемычка” 9. Лd5+ Крc4 10. Лd7+ Крc5 11. Сd6+ Крd4 12. Сf4+ Крc5 13. Сe3#.

На 8. …b3 есть также мат на 13 ходу (9. Лd5+ Крb4 10. Сd6+ Сc5 11. Схc5+ Крa5 12. Сd6+ Крхa4 13. Сd7#).

Остаётся лучшее продолжение для чёрных - 8. … Лxf3(8. Кf3 Лxf3 - 3-е звено)

Белым удалось вынудить перекрытие ладьёй диагонали чёрного слона h1, теперь осталось заблокировать поле ‘d3’ чёрной пешкой e4.

Но рано ещё делать 9. d4+? exd3, так как нет мата – 10. Лc6+ Крd4 11. Лc4+ Крe3!. Вначале надо вернуть слона на поле ‘f4’, для контроля над полем ‘e3’. И сделать это надо до совершения хода d4+? exd3, так как не проходит - 9. d4+? exd3 10. Лd5+ Крc4 11. Лd7+ Крc3!.

Пешка d2 нужна пока для контроля поля ‘c3’. Итак, возвращаем слона на поле ‘f4’, для контроля над полем ‘e3’ -

9. Лd5+ Крc4 10. Лd7+ Крc5 11. Сd6+ Крd4 12. Сf4+ Крc5(4-е звено)

По прежнему рано делать - 13. d4+? exd3 14. Лd5+ Крc4 15. Лd6+ Крc3!.

Вначале переводим ладью и только потом блокируем поле ‘d3’ –

13. Лd5+ Крc4 14. Лd6+ Крc5 15. d4+ exd3 e.p. 16. Лc6+ Крd4(5-е звено)

и наконец главный план - 17. Лc4#(6-е звено)

Правильный мат. Экономное, рациональное использование материала. Фактически нет технических фигур. Даже все чёрные фигуры прямо или косвенно участвуют в борьбе. Две тематические батареи играли в сумме 6 раз. Из недостатков можно отметить наличие белой пешки a4.

Без неё финальная позиция смотрелась бы эстетичнее.

Итого, в цепи решения этой задачи 6 звеньев -.

1-звено. Перевод слона на поле ‘g3’ - 1. Лd6+ Крc5 2. Лd5+ Крc4 3. Лd7+ Крc5 4. Сd6+ Крd4 5. Сg3+ Крc5

2-звено. Смена угрозы, перед проведением перекрытия на ‘f3’ - 6. Лd5+ Крc4 7. Лd6+ Крc5

3-звено. Перекрытие на ‘f3’ - 8. Кf3(9. Лc6#) Лxf3

4-звено. Возврат слона на поле ‘f4’ - 9. Лd5+ Крc4 10. Лd7+ Крc5 11. Сd6+ Крd4 12. Сf4+ Крc5

5-звено. Подготовка и проведение хода d2-d4 для блокады поля ‘d3’- 13. Лd5+ Крc4 14. Лd6+ Крc5 15. d4+ exd3 e.p. 16. Лc6+ Крd4

6-звено. Матование чёрного короля -17. Лc4#

У вышеприведенной задачи была и 21-ходовая версия -

#21 7+13

Вначале белая ладья играет “по крестику”, уничтожая чёрную ладью и пешку e5.

1. Лd6+ Крc5 2. Лd5+ Крc4 3. Л:b5+ Крd3 4. Лd5+ Крc4 5. Л:e5+ Крd3

А далее, всё как в #17 –

6. Лd5+ Крc4 7. Лd7+ Крc5 8. Сd6+ Крd4 9. Сg3+ Крc5 и т.д.

В отличие от #17, здесь тематические батареи играют на 2 раза больше – 8 раз.

И белый конь лучше загружен – он задействован ещё для контроля над полем ‘e2’.

Но взятия чёрных фигур, особенно ладьи, смотрятся грубовато, поэтому и было отдано предпочтение 17-ходовой версии.

Хотя, может быть 21-ходовка могла судьям больше понравиться…

Международный мастер Григорий Попов(Белгород)

