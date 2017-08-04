Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Многоходовки. 1 часть.

Продолжаем знакомить с лучшими композициями 10 командного чемпионата мира.

Сегодня международный гроссмейстер Александр Кузовков анализирует первые 4 многоходовки.

К итогам 10 командного первенство мира по разделу многоходовок

Тему раздела многоходовок кратко можно сформулировать так: последовательная игра белых батарей. Расширенное и полное содержание темы в переводе Д.Туревского звучит так:«В варианте многоходовки (#n, n>=4) проходит последовательная игра по меньшей мере двух разных прямых белых батарей. Должны быть использованы две (или более) разные вскрываемые фигуры. В начальной позиции не должно быть больше одной белой батареи направленной на черного короля.»

Тема достаточно широко разрабатывалась и до этого первенства, так как батарейные механизмы очень популярны в многоходовках. Казалось бы ,что тут можно еще придумать? Тем не менее, соревнование дало целый ряд запоминающихся произведений ,которые наверняка попадут в Альбом ФИДЕ. Наша команда очень успешно выступила в этом разделе и опередила всех соперников, набрав 19,2 балла.

Рассмотрим лучшие задачи этого раздела.

1-2 место – Александр Кузовков(Россия) – 10.2 балла.

#4 10+13

1. Сb2! (2. Кe3+ Крxd4 3. Кc2+ Крe5 4. Лe3#)

1…f2 2. Кh4+ Крxd4 3. Лc4+ Крe3 4. Сc1# - возврат;

1…e1К 2. Кg3+ Крxd4 3. Лc2+ Крe3 4. Кf1#;

1…dxc6 2. Кxd6+ Крxd4 3. Лb3+ Крc5 4. Кxb7#;

1… Сb1 2. Кe7+ Крxd4 3. Лd3+ Крc5 4. Лxd5#;

1…dxe6 2. Кg7+ Крxd4 3. Кxe6+ Крe5 4. Лe3#;

1…Сc4 2. Кe7+ Крxd4 3. Лb3+ Крc5 4. Кa4#

Задача рекордного плана с 7 тематическими вариантами. В тематических соревнованиях выражение темы в максимальном количестве вариантов- один из путей достижения успеха. Зачастую такой подход приводит к некоторой монотонности и обеднению игры. В этой же задаче удалось избежать этих недостатков. Варианты достаточно разнообразны и интересны, хороший засадный первый ход, крест белой ладьи в первых 4 вариантах, возврат белого слона, хорошая тактика - вот достоинства этой красивой композиции.

1-2 место – Михаил Марандюк(Украина) – 10.2 балла.

#6 13+10

1. Лe8! (2. Кe7+ (A) Крe6 3._Кc8+ Крd5 4. Кb4+ (B) Крc5 5. Кa6+ Крd5 6. Кxc7#)

1… Фh4 2. Кb4+ (B) Крc5 3. Кc2+ Крd5 4.e4+ (C) Крc4 5. e5+ Крc3 6. Сb4#;

5…Крd5 6. Лd4#;

1… Фe1 2. e4+ (C) Крc4/Крd4 3. e5+ Крd5 4. Кe7+ (A) Крe6 5. Кf5+ Крf7 6. Кxd6#;

5… Крd5 6. Лd4#;

(1… Фe4 2. Лfxe4(3. Кf4#) g5 3.f3(4. Кe7#) Сe5 4.h8Ф(5. Лd4+ Сxd4 6. Фxd4#)

В задаче украинского гроссмейстера представлено циклическое образование трех белых батарей на втором и четвертом ходах и соответственно циклическое чередование этих ходов. Еще до публикации итогов при просмотре присланных задач я обратил внимание на эту позицию, которая явно выделялась на общем фоне. Оригинальный и сложный замысел выполнен технически очень достойно. Хорошо, что защиты черных выполняются одним ферзем. Задача получила высокую оценку судей и заслуженно разделила с предыдущей задачей первое и второе место.

3 место – Александр Кузовков(Россия) – 9.0 баллов.

#4 10+12

1… Сxe2 2. Кxd5+(A) Кxb8 3. Кb6+ Крd6 4. Кc8#;

1… Кxe2 2. Кxe6+(B) Кxb8 3. Кd4+ Крd6 4. Кf5#; 3… Фe6 4. Лxe6#;

1… Крd6 2. Лxd7+ Крxd7 3. Фf7+ Крc8/Крd8 4. Фe8#;

(3…Крd6 4. Кxa6, Кxe6#)

1. Фf7! (2. Лxe6+ Фxe6 3. Фxe6#)

1… Сxe2 2. Кxe6+(B) Кxb8 3. Кd8+ Крd6 4. Кb7#; 3… Фe6 4. Лxe6#;

1… Кxe2 2. Кxd5+(A) Кxb8 3. Кf6+ Крd6 4. Кxe4#; 3…Крf4 4. Кh5#;

1… Крd6 2. Кxa6+ Кxb8 3. Лxe6+ Фxe6 4. Фc7#

В задаче представлено чередование вторых ходов и перемена третьих и четвертых ходов белых. Единственная задача, выполненная с переменой игры. Защиты черных сосредоточены на одном поле ,что придает цельность замыслу. Дополнительно происходит перемена ответа на ход короля на свободное поле. В задачах с чередованием вторых ходов всегда имеется парадоксальность и, почему оно происходит, надо разбираться, вникая в сущность механизма композиции. Данная задача безусловно оригинальна и по механизму и по идее, а ее «изюминкой» можно считать вариант 1. …Ке2 в решении, когда играют три разные батареи и черные получают эффектный мат двойным шахом. В данном контексте оценка украинского судьи 2,8 балла выглядит абсолютно неуместной и предвзятой. Для сравнения следующей задаче белорусских авторов он дал 3 балла.

4 место – Виктор Волчек, Михаил Храмцевич, Николай Бельчиков, Виктор Зайцев(Белоруссия) – 8.7 баллов.

#4 10+13

1. Фg3!(2. Лf4+ Крxe5 3. Лe4+ Крd5 4. Сe6#

2…Крd5 3. Фxf3+ Крxe5 4. Фe4#);

1…dxe5 2. Лxe5+ Крd6 3. Лh5+ Сe5 4. Фxe5#;

1… Кg5 2. Лxg5+ Крe7 3. Лh5+ Крe8/Крf8 4. Лh8#;

2…Крd5 3. exd6+ Крd4/Сe5 4. Фe5#;

1… Кf6 2. Лxf6+ Крe7 3. Лxd6+ Крe8/Крf8 4. Лd8#;

2… Крd5 3. Фf4 c3 4. Сe6#;

1… Кf8 2. Лh5+ Крd5 3. exd6+ Крd4/Сe5 4. Фxe5#;

1…c3 2. Лh5+ Лxg4 3. Фxg4+ Крd5 4. Фc4#;

2… Крd5 3. Фxf3+ Крd4/Лe4 4. Фxe4#

В задаче белорусских авторов пять тематических вариантов и крест белой ладьи на втором ходу. Это как раз тот случай, о котором я писал выше, когда погоня за количеством вариантов происходит в ущерб качеству задачи. Недостатки композиции видны невооруженным глазом. Неудачный первый ход, бросающий в бой стоящего в стороне безработного белого ферзя. В трех вариантах на втором ходу грубо берутся черные фигуры. Сама игра маловыразительна, без каких-либо интересных нюансов. Многочисленные разветвления вариантов только размывают основную идею. Поэтому оценка задачи ,на мой взгляд, явно завышена и ничем не оправдана. Оставим ее на совести судей, которые наоборот, по –моему, существенно недооценили третью задачу, входившую в посылку от нашей команды.

(Эта третья задача нашей команды будет рассмотрена в следующем выпуске)

Не смотря на все судейские казусы, мы все таки уверенно и заслуженно победили в этом разделе, принеся в копилку нашей команды 19,2 балла. Ну а тема последовательной игры батарей безусловно будет дальше жить, разрабатываться и развиваться, ибо батарейные механизмы в многоходовом жанре поистине неисчерпаемы.

Международный гроссмейстер А.С.Кузовков.