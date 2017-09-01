Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Кооперативные маты

Сегодня с кооперативными матами 10-WCCT знакомит международный мастер Борис Шорохов. Подсказка для незнакомых с этим жанром шахматистов. В задачах на кооперативный мат обычно начинают чёрные и помогают белым дать мат чёрному королю в заданное число ходов. И запись ведётся – 1. Чёрные-белые 2. Чёрные-белые …

Тема кооперативного раздела 10WCCT звучала очень просто: «Черные дают батарейный шах белому королю». С одной стороны, формулировка (без дополнительных игровых условий) давала широкий простор для творчества. С другой стороны, она оказалась и довольно «изъезженной» - несколько сотен сделанных ранее трехходовок.

В самом начале работы над темами мной, как тренером раздела, было высказано пожелание составлять задачи разных стилей (направлений). Я их условно разделил на четыре части:

1. Рекордные – игра черных батарей происходит на каждом ходу;

2. Умные – с выбором ходов, темпоигрой, красивыми маневрами и т.п.;

3. Циклические – с темой Зилахи и т.д.;

4. HOTF – с геометрическими и т.п. мотивами.

Конечно, синтез данных идей только приветствовался! В итоге для финального отбора у нас были задачи всех стилей и направлений. Но, к сожалению, без синтеза вышеперечисленных идей.

При этом в «узкий» круг вошли 4 задачи: Е026, Е062, Е100 (которая теперь будет опубликована в этом году в «Шахматной композиции») и задача Владислава Нефедова, которая уже получила 2 приз в «Шахматной композиции» за 2016 год. Первые две задачи Е026 (умная) и Е062 (рекордная) не вызывали сомнений, а отбор третьей проходил из двух оставшихся. Выбор в итоге пал на Е100 (циклическую). Она была, конечно, «не без греха». Но… Во-первых, в двух чемпионатах мира перед этим, побеждали задачи именно с циклическим Зилахи. В 8WCCT такая задача была тоже «не без греха», но она была одна... В 9WCCT – вновь первое место, наша же «не идеальная» - четвертое место, и, вообще в первой десятке, различных циклов была половина задач. Во-вторых, в смысле общей (во всех разделах) командной борьбы мы понимали, что нашим основным конкурентом скорее всего будет сборная Украины (так и вышло). При этом мы не сомневались, что, как минимум одна задача у нее будет именно циклическая (в итоге их было две). И мы предполагали, что уж одна-то такая наша задача, причем с оригинальной схемой, в командной посылке должна была бы быть. По факту, один из судей поставил нашему циклу (единственному из всех их) наивысшие 4,0 балла, но остальные его не поддержали…

В итоге, как показала жизнь, данная судейская бригада предпочитала выпуклое выражение именно заданной темы, несмотря даже на порой спорную с технической стороны игру. Например, в Е067, поделившей с 8,1 баллами довольно высокое 7-8 место, в одном случае белый слон с8 отнимает в матовой позиции поля у черного короля, а в другом нет, являясь по сути «лишним». Мы бы просто не решились послать задачу с такой концепцией, но в данном случае только один судья поставил ей 1,0 балл... Циклические же замыслы видимо «немного поднадоели…» При этом ни у одной из пяти стран, которые судили данный раздел, таковых не оказалось…

Перейдем же теперь к просмотру непосредственных задач.

1 место Е053 О.Comay(Израиль) 10,2 балла

H#3 b) Кe1-> b7 (6+9)

a)

1. Кe3+ (1. Кf6+? Крf4?) Крf4 2. Кd5++ (2. Кed1+? Крxe5?) Крxe5

3. Кc3+ (3. Кb4+? Сc3?) Кxa5#

b)

1. Кe4+ (1. Кd1+? Крe2?) Крe2 2. Кc3++ (2. Кef6+? Крxd2?) Крxd2

3. Кd5+ (3. Кb5+? Лd5?) Кbxa5#

Рекордная и умная задача. Причем каждый батарейный шах дается с выбором, на какое поле ходить черному коню, каждый раз создавая новую батарею с чередованием полей с3 и d5 на втором и третьем ходах. Лично я бы поменял близнецы местами. В титульной позиции: белый конь на b7 и делает матующий ход, в близнеце: на е1 и не подвижен. Тем не менее это очевидно лучшая задача чемпионата!

2 место Е087 Н.Колесник, А.Семененко, В.Семененко(Украина) 9,2 балла

H#3 2.1…. (6+13)

1. Сxf6+ Кd5 2. Крd4 Кxf6 3. Крc3+ Кd5#

1. Лxc5+ Кe6 2. Крf5 Кxc5 3. Крg5+ Кe6#

Умная задача. Игра двух черных батарей (готовой и образованной) в каждом решении. К этой игре добавлено создание уже белой батареи и матующий ход с возвратом белого коня.

3-4 место Е026 В.Гуров, В.Мединцев, Б.Шорохов(Россия) 8,8 балла

H#3 2.1…. (4+9)

1. Кf6+? Крc1 2. Фe6 ?? 3. Лe5+ Кe3#

1. Фe6 Крd1! (Крc1?) 2. Кf6+ a (Лe5?) Крc1 3. Лe5+ b Кe3#

1. Лe5+? Крd1 2. Фg4 ?? 3. Кf6+ Кd4#

1. Фg4 Крc1! (Крd1?) 2. Лe5+ b (Кf6?) Крd1 3. Кf6+ a Кd4#

Умная задача. Вновь игра двух батарей. Черные Лe3 и Кd7 должны заблокировать, чередуясь, поля e5 и f6. А в зависимости от того, какое поле e6 или g4 заблокирует ферзь становиться понятным матующий ход белой батареи. При этом белый король должен точно выбрать последовательность своего первого и второго темпоходов.

3-4 место Е102 R.Vieira(Бразилия) 8,8 балла

H#3 b) Крb4-> g3 (8+15)

a)

1. Лxd5+ Кf4 2. Сd3+ Крd1 3. Сb5+ Кxd5#

b)

1. Сxe4+ Кc5 2. Лd3+ Крb1 3. Лf3+ Кxe4#

Рекордная задача. Первым ходом ладья или слон делают критический ход с разблокировкой поля для матующего хода, вторым ходом перекрывают друг друга по Гримшоу на поле d3 и затем вновь шахуют. Эффектно, но я думаю, судьи учли, что это потребовало дальней перестановки черного короля.

6 место Е062 В.Гуров(Россия) 8,6 балла

H#3 b) Крe5<->Кg4 (4+12)

a)

1. Крd6+ Крf3 2. Кe5++ Крe4 3. Кf7+ Лxe6#

b)

1. Крh3+ Крe3 2. Кg4++ Крf3 3. Кf2+ Лxh5#

Наконец, наша рекордная задача. С тематическим близнецом, а значит и связанной с ним игрой, но судей больше привлекали другие моменты. Хотя, на мой взгляд, ее отставание на 1,6 балла от первого места выглядит все-таки немного чрезмерным.

7-8 место E083 Emil Klemanič, Ján Kovalič, Ladislav Salai jr.(Словакия) 8,1 балл

H#3 4.1… (5+13)

1. Крc4+ Кd4 2. Крb4 Кd3+ 3. Крa3 Кxb5#

1. Крe5+ Кd3+ 2. Крxf5 Кd4+ 3. Крg4 Кf2#

1. Лxf5 Кxf4+ 2. Крe5+ Крe3 3. Сd5 Кg6#

1. Лb4 Кxb3 2. Крc4+ Крc2 3. Фd5 Кa5#

HOTF. Чисто сделанная задача с двумя парами решений. С приятными добавками в виде: переноса первых ходов черных в первой паре, на вторые хода во второй, выбора блокирования поля d5, чередования первого и второго хода белых в первой паре. Можно сказать, что свои баллы задача и взяла.

9 место Е069 В.Зайцев(Беларусь) 8,0 балла

H#3 3.1… (4+13)

1. Крxd2+ Кxe2 2. Крc2 Лf1 3._d2 Кd4#

1. Крxf2+ Лxe2+ 2. Крf1 Лh2 3.f2 Лh1#

1. Крxf4+ Лfxe2 2. Крg3 Лe5 3.f4 Лg5#

В завершении обзора циклическая задача. Оригинальная, как оказалось, матрица с белыми двумя ладьями и слоном дополнена черно-черным эффектом «ушел-пришел». Думаю, что можно поздравить нашего белорусского коллегу с победой в этом своеобразном мини-соревновании циклических задач.

Общий командный итог раздела: 1.Израиль – 18,9; 2.Россия – 17,4; 3.Украина – 16,4. Больше всего дивидендов собрала команда Израиля с тремя умными задачами, одна из которых оказалась еще и рекордной. Больше всего сетовать на судейство может команда Украины с двумя циклическими задачами. Мы же можем быть удовлетворены в выигрыше 1,0 балла перед командой Украины, которая выигрывала кооперативный раздел в двух предыдущих чемпионатах мира и который, я думаю, и сейчас считался у нее «забойным». Тем самым это очевидно поспособствовало и успеху нашей команды в общем зачете!

Международный мастер Борис Шорохов

P.S. Все обезличенные задачи можно посмотреть по следующей ссылке: http://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/WCCT10_ENTRIES_E.pdf

P.S.S. Все оценки задачам можно увидеть здесь: http://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/10-WCCT-Preliminary-Award.pdf