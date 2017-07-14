Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Итоги.

На сайте РШФ сообщается -

Опубликованы предварительные итоги 10 чемпионата мира по составлению шахматных композиций. Сборная России набрала 125 баллов и на 1,4 балла обошла сборную Украины. На третьем месте Германия - 114,5. Всего в чемпионате приняли участие 38 команд.

Чемпионами мира в командном зачете стали:

Павел Мурашев (Химки), Александр Феоктистов (Домодедово), Александр Кузовков (Реутов), Олег Перваков (Москва), Валерий Гуров (Москва), Андрей Селиванов (Москва), Валерий Шаньшин (Тула), Валерий Шавырин (Екатеринбург), Григорий Попов (Белгород), Михаил Громов (Владимир), Павел Арестов (Красногорск), Виталий Мединцев (Краснодар), Борис Шорохов (Раменское), Александр Ажусин (Тверь), Игорь Агапов (Ижевск), Лев Грольман (Казань), Владислав Нефедов (Челябинск), Рустам Ибайдуллаев (Москва).

Об истории и правилах проведения командных чемпионатов мира по составлению шахматных композиций, специально для нашего сайта, рассказывает капитан сборной России, международный гроссмейстер Александр Феоктистов.

Данное соревнование проводится с 1972 года и его цикл составляет примерно 4 года. Первые 4 чемпионата выиграла сборная СССР, в 5-м победила сборная Украины, а в последующих пяти чемпионатах неизменно первенствовала сборная России.

Условия проведения чемпионатов довольно стабильны. С целью более объективного отражения результатов проводилась некоторая шлифовка отдельных элементов данного соревнования. В настоящее время соревнование состоит из 8 разделов шахматной композиции. Двухходовки, трёхходовки, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат, задачи на обратный мат, сказочная композиция и задания на ретроанализ. В каждом разделе решением международной комиссии по шахматной композиции (WFCC) утверждается своя тема. Предложения по этим темам поступают от команд безо всяких ограничений. Затем командам даётся примерно 1 год на составление композиций, и они в каждом разделе имеют право послать директору соревнования (также утверждается WFCC) до 3-х произведений. Директор турнира в обезличенном виде формирует буклет для присуждения. Судьями в каждом разделе назначаются представители 5-ти команд (в первых чемпионатах каждый раздел присуждал один судья). Судьи от страны, чьим представителем является директор, не допускаются. Каждая композиция оценивается от 0 до 4 баллов с шагом 0.2. Затем крайние оценки выбрасываются, а остальные суммируются. Т.е. наивысшая оценка в разделе может быть не более 12 баллов. Если команда судит в этом разделе, то её третьей оценкой является среднее арифметическое между оставшимися двумя. По окончании работы судейских коллегий директор подводит результаты. В зачёт раздела идут по две лучшие композиции от команды. Для каждой команды отбрасывается один раздел, где она получила наименьшую оценку. В самых первых чемпионатах композиции просто расставлялись по местам (сначала вообще без каких-либо оценок) и первые 25 композиций каждого раздела получали баллы соответственно от 1 до 25. Поскольку при таком подходе могло получиться (и получалось), что целый ряд команд вообще оставался без очков в общем зачёте, то перешли в конце концов к той системе, что описана выше.

А теперь несколько слов о принципах формирования посылки сборной России. К работе над темами приглашаются все любители шахматной композиции России. В каждом разделе назначается ответственный (капитан раздела) для работы с участниками этого раздела. Фактически проводится тематический конкурс по каждому разделу. Если у не столь опытных авторов появляется интересная идея (а иногда и опытные не могут довести какую-то идею), то капитан раздела может привлечь для её реализации более опытных авторов. Не случайно, что данное соревнование изобилует множеством коллективов. Поэтому нельзя говорить о каком-то стабильном составе сборной. Конечно, есть группа авторов, чьи произведения наиболее часто попадают в посылку, но в целом коллектив сборной России значительно обновляется в каждом чемпионате. Как правило, дважды в течение срока работы над темами проводятся сборы команды России. Первый примерно за 3-4 месяца до отсылки композиций, где можно определить слабые на данный момент места, а второй примерно за пару недель до отправки, где уже весь коллектив во главе с капитаном (который и посылает произведения директору) проводит финальный отбор композиций. Далее остаётся работа по формированию замечаний к произведениям соперников и присуждение тех разделов, которые достались команде.

Александр Феоктистов

Итоговая таблица для первой десятки стран выглядит так –

Остальные страны распределились следующим образом.

11. Франция – 86.5, 12. Голландия – 84.9, 13. Польша – 83.2, 14. Индия – 83.1, 15. Аргентина – 81,6, 16. Англия – 81.2, 17. Венгрия – 76.6, 18. Австрия – 71.8, 19. Армения – 71.6, 20. Чехия – 69.2, 21. Швейцария – 68.6, 22. Италия – 65.6, 23. Грузия – 62,4, 24. Румыния – 56.2, 25. Словения – 53.2, 26. Дания – 51.4, 27. Швеция – 49.7, 28. Хорватия – 49.0, 29. Испания – 47.0, 30. Турция – 41.8, 31. Литва – 34.4, 32. Азербайджан – 32.6, 33. Япония – 21.3, 34. Бразилия – 18.2, 35. Греция – 17.4, 36. Монголия – 15.2, 37. Бельгия – 14.0, 38. Молдова – 13.6

Подробности можно найти на сайте федерации по шахматной композиции.

В следующих выпусках будет рассказано, как протекала борьба в различных разделах этого первенства.