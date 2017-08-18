Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Этюды. 1 часть

Начинаем знакомить наших читателей с этюдным разделом 10 командного чемпионата мира.

Про лучшие этюды этого первенства рассказывает международный мастер Павел Арестов.

Этюдная тема 10 WCCT гласила: «Логический этюд с темой предвидения. В этюде на выигрыш или ничью есть по меньшей мере один логический ложный след. В этом ложном следе возникает критическая позиция B, которая очень похожа на критическую позицию A действительного решения, за исключением небольшого отличия. Отличие может состоять, например, в изменении позиции определенной фигуры, отсутствующем/лишнем материале, сдвиге позиции и т.п.». Особо было выделено, что «Судьям и составителям рекомендуется фокусироваться на художественном аспекте темы, а не количественном (количество ходов, пар критических позиций, таски)».

При отборе лучших этюдов мы руководствовались именно этими рекомендациями, однако при подведении итогов выяснилось, что первые места заняли композиции с максимальным количеством позиций, незначительно отличающихся друг от друга .

№1 Мартин Мински(Германия), 10 WCCT 2016-17, 1 место

= 4+6

1.Re6+! Предварительный шах, смещающий черного короля с поля h6.

Ложный след №1 1.Rxe2? Ra8+ 2.Na7 (или 2.Kb3 a2 3.Rxa2 Rxa2 4.Kxa2 h2 5.Rb1 Ng1 6.Nd4 h1Q pos. B2) 2...Rxa7+ 3.Kb3 a2 4.Rxa2 Rxa2 5.Kxa2 h2 6.Rb1 Ng1 pos.B1 7.Rb8 Kh7(Kh7) 8.Rb7+ Kg6 9.Rb6+ Kg5 10.Rb5+ Kg4 11.Rb4+ Kg3 12.Rb3+ Kf2 13.Rb2+ Ne2 14.Rb1 Nc3+ -+.

1…Kh5!

На 1…Kg5 следует 2.Rxe2 Ra8+ 3.Kb3! (но не 3.Na7? ложный след 3…Rxa7+ 4.Kb3 a2 5.Rxa2 Rxa2 6.Kxa2 h2 7.Rb1 Ng1 pos.B5 -+) 3…a2 4.Rxa2 Rxa2 5.Kxa2 h2 6.Rb1 Ng1 7.Nd4! h1Q pos.A2(A4) 8.Rxg1+! Qxg1

9.Nf3+ =.

2.Rxe2 Ra8+ 3.Na7!! Жертвуя коня.

Ложный след: 3.Kb3? a2 4.Rxa2 Rxa2 5.Kxa2 h2 6.Rb1 Ng1 pos.B3

7.Nd4 h1Q pos.B4, -+.

3…Rxa7+ 4.Kb3 a2 5.Rxa2 Rxa2 6.Kxa2 h2 7.Rb1!

7.Rb8? Kg4! 8.Rh8 Nh4 -+.

7…Ng1 pos.A1(A3,A5)

8.Rb8! Kg4

8…h1Q 9.Rh8+, ничья, черный король на h5.

9.Rg8+! с ничьей.

Упускало победу 10.Rh8? Nh3 -+.

Перемена решения и ложного следа на ходы черного короля 1…Kh5 и 1…Kg5.

На наш взгляд наиболее интересны по содержанию №2 и №3, оказавшиеся вдалеке от первой пятерки.

№2 Сергей Дидух(Украина), 10 WCCT 2016-17, 9-10 место

+ 7+7

1.Qa3! Играя на мат.

1.Qxa7? Rb1+ -+.

1…Rb3! Отличное возражение. Черные смещают белого ферзя на вертикаль b,

откуда он не сможет поставить шах на е7. Проще выигрывают белые после 1…d3 2.Qxa7 Rb1+ 3.Kh2 Qe1 4.Qe7+ Kg4 5.f3+ +-.

2.Qxb3 d3 3.Nc5!! Белого коня нужно отдать для освобождения поля е6 для своего ферзя, но только на поле с5.

Ложный след: 3.Nd4? Bxd4 4.Ng6+ fg 5.Qe6 Qd1+! 6.Kh2 Qg4 7.g3+ Kh5

8.Qd5+ Qf5 9.Qf3+ Qg4 10.Qh1 g5 11.f3 Qc8! 12.f5 pos.B 12…Qc2+!

13.Kh3 g4+ 14.fg+ Kg5 15.Qd5 Kf6 16.Qd4+ Ke7 =.

3… Bxc5 4.Ng6+! fg 5.Qe6 Qd1+

5…Qxf4 6.g3+ +-.

6.Kh2 Qg4 7.g3+ Kh5 8.Qd5+ Qf5 9.Qf3+ Qg4 10.Qh1! g5

11.f3 Qc8

11..Qe6 12.g4+ Kg6 13.f5+ +-.

12.f5! pos.A в отличие от ложного следа черный слон стоит на поле с5 и перекрывает линию «с»,мешая сделать спасительный шах на с2.

12…g4

12…Qxf5 13.g4+ +-.

13.Kg2+ Kg5 14.Qg4+ Kxf5 15.Qxg4+, с выигрышем.

№3 Павел Арестов(Россия), 10 WCCT 2016-17, 15-16 место

= 6+6

После 1.Ke5! белые грозят даже выиграть шахом батареи N+R.

Однако черные жертвой ладьи резко меняют ситуацию в свою пользу

1…Rd5+! 2.Kxd5 Kf6! Не давая выстрелить белой батарее .

Опять проигрывает движение пешек 2…c2(b2)? 2.Nh5+ +-.

3.e7! жертва пешки в надежде на взятие королем.

3.Rxh2? b2 4.Ne8+ Kg6 -+.

3…Bxb5! Отказ от взятия.

Даже проигрывает 3…Kxe7? 4.Ke5! +-

4.a4!! Освобождая поле а3 для хода конем на 16-м ходу.

Ложный след : 4.e8Q? Bxe8 5.Nxe8+ Kg5 6.Rxh2 b2! 7.Rg2+ Kf4 8.Rf2+ Ke3! 9.Nf6!? 9…Kxf2! 10.Ne4+ Ke3(Ke2) 11.Nxc3 Kd3! 12.Nb1 Kc2!

pos. B черные выигрывают, так как у белых нет хода 13.Na3??

4…Bxa4

4…Bd7 5.e8Q приводит к основному решению.

5.e8Q Bxe8 6.Nxe8+ Kg6 7.Rxh2 b2

7…c2 8.Rg2+! Kh6 9.Rh2+! Kg5 10.Nd6! c1Q 11.Nc4! Qc2!? 12.Rd2! =. 8.Rg2+ Kh6

8…Kf7 9.Nd6+ =; 8…Kh7 9.Nf6+ =.

9.Rh2+ Kg5 10.Rg2+ Kf4

10…Kh4 11.Rh2+ Kg3 12.Rc2! b1Q 13.Rxc3+ =.

11.Rf2+ Ke3

11…Kg3 12.Rc2! =.

12.Nf6!! жертвуя ладью.

12.Rc2? Kd3! -+.

12…Kxf2

12…b1Q 13.Ng4+ Kd3 14.Ne5+ Ke3 15.Ng4+ - вечный шах.

13.Ne4+ Ke3 14.Nxc3 Kd3 15.Nb1 Kc2 pos.A

16.Na3+! , ничья, так как поле а3 свободно.

Более высокое место занял наш коллективный этюд №4.

№4 Михаил Громов, Олег Перваков(Россия), 10 WCCT, 3-4 место

+ 6+6

1.Nf3+!

Ложный след: 1.c8Q? Rxc8 2.Nf3+ Ke2 3.Rd2+ Ke3 4.Nd5+ (4.h8Q pos.B1 Qf1+!! 5.Kxf1 Rxh8 6.Kg2 ab =) 4…Ke4 5.Rd4+ Kf5 6.Rxf4+ Kg6! 7.Ne7+ Kxh7 8.Rh4+ Qh6 pos.B2 9.Ng5+ Kh8 10.Nf7+ Kh7 11.Rxh6+ gh 12.Nxc8 a5! 13.Nb6 a4 14.Nxa4 Kg8! =.

1…Ke2 2.Rd2+ Ke3 3.Nd5+ Ke4 4.Ne7!

Ложный след: 4.Rd4+? Kf5 5.Rxf4+ Ke6! - pos.B3.

4…Ke3! 5.c8Q! Rxc8 6.h8Q! pos.A1 6..Rxh8 7.Nd5+ Ke4 8.Rd4+ Kf5

9.Rxf4+ Kg6

9…Ke6 10.Nc7+ +-, pos.A3

10.Ne7+ Kh7 11.Rh4+ Qh6 pos. A2

12.Ng5#.

Третий наш этюд поделил 17-20 место.

№5 Павел Арестов(Россия), 10 WCCT 2016-17, 17-20 место

+ 7+4

1.e7

1.h6? f3(fg) 2.e7 Rc8(Rc7) =.

1…Rc7+!

Проще для белых 1…Re6 2.h6 fg 3.h7 +- или 1…Rc8 2.Kb7 Re8 3.gf +-.

2.Ka8!! Только в угол, заблаговременно скрываясь от шахов будущего превращенного коня черных!

Ложный след №1: 2.Kb6? Rxe7! 3.Nxe7 f3! 4.h6!? Bxh6 5.Nf5+ Ke4 6.Nxh6 f2 7.Nc3+ Kf3 8.Ng4! Kxg4 9.Nd1! f1N! 10.c4 Nxg3!11.c5 Nf5! 12.c6 Ne7! 13.c7 pos. A2 13…Nd5+! – , вилка, =;

Ложный след №2: 2.Kb8? Rxe7 3.Nxe7 f3! 4.h6!? Bxh6 5.Nf5+ Ke4 6.Nxh6 f2 7.Nc3+ Kf3 8.Ng4! Kxg4 9.Nd1 f1N! 10.c4 Nxg3! 11.c5 Pos. A1 11…Ne4! 12.c6 Nc5! 13.c7 Na6+! – вновь с вилкой, =.

2…Rxe7!

На 2..Rc8+ решает 3.Kb7 +-.

3.Nxe7 f3!

Хуже 3…fg 4.Nf5+, вилка, +-.

4.h6!

4.Nc6+? Ke4 =; 4.Nf5+? Ke4 5.h6 f2! =.

4…Bxh6

4…Bg5 5.Nc6+ Ke3 6.h7 Bf6 7.Nab4! f2 8.Nd5+ вилка, +-;

4…f2 5.h7 f1Q 6.h8Q+ +-.

5.Nf5+ fork 5…Ke4 6.Nxh6 f2 7.Nc3+ Kf3 8.Ng4! Kxg4

8…f1Q 9.Nh2+, вилка, +-.

9.Nd1! f1N!

9…f1Q 10.Ne3+, вилка, +-.

10.c4 Nxg3 11.c5 Pos.B1 11…Nf5

11…Ne4 12.c6 Nc5 13.c7 Na6 без шаха, и белые выигрывают.

12.c6 Ne7 13.c7, pos.B2, +-.

13…Nd5!? (вновь без щаха) 14.c8Q(Ne3)+ +-.

Предвидение на 12 ходов в 1-м л.с. и 10 ходов во 2-м л.с.

Несмотря на то, что все 3 наших этюда попали в 20 лучших можно отметить, что на этот раз мы не угадали вкусы судей, и наша команда заняла 5-е место в разделе, значительно отстав от победивших Германии и США. Однако, очень трудно выбирать лучшие произведения , когда судьи присуждают по критериям, совершенно отличающихся от заявленных.

Международный мастер Павел Арестов