Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций. Двухходовки

Двухходовый раздел 10-го командного чемпионата мира комментирует для нашего сайта международный гроссмейстер Валерий Шаньшин(Тула).

Заметки на полях

(к итогам раздела двухходовых задач 10-WCCT)

Вероятно, находясь под впечатлением от работы над предложенной мной темой (оказавшейся весьма сложной), которая была выбрана для раздела двухходовок прошлого командного чемпионата мира, в этот раз потенциальные участники 10-WCCT проголосовали за, казалось бы, лёгкое тематическое задание, которое предложил (кстати, с моей «подачи»!) Marjan Kovacevic.

Суть идеи, заложенной в новой теме, можно выразить так: «предварительное (или превентивное) развязывание белой фигуры, свободной в начельной позиции, которая матует в угрозе и/или варианте».

Эта вполне игровая, с точки зрения практических шахмат, и относительно простая, с точки зрения шахматной композиции, ситуация, отнюдь не оказалась таковой для создания на её основе двухходовых шахматных задач.

Прежде чем приступить к разработке любой темы-идеи, необходимо исследовать её возможную предисторию. В случае с идеей предварительного развязывания выяснилось, что существует очень мало двухходовок, содержащих данный мотив. В разных источниках информации мне удалось отыскать лишь около сотни таких задач, но в большинстве из них интересующая «тема» проходила как сопутствующий элемент содержания или даже как технический приём. Это говорило о том, что создать настоящее двухходовое произведение, соответствующее уровню мирового тематического соревнования, будет очень и очень не просто. Втрочем, так было и будет всегда!

Рассмотрим десять двухходовок прошедшего чемпионата, демонстрирующих разные способы выражения заданной тактической идеи.

Победитель раздела – задача №1, показывает выбор предварительного развязывания двух белых фигур.

№1 Andreas Witt, Wieland Bruch (Германия) 1 место

#2 8+12

Любой ход коня d7 даёт угрозу 2.Qd4#, однако надо учитывать ряд защит, среди которых 1…Rb8 со связкой грозящей фигуры.

Перекрытие опасной вертикали ходом 1.Sb6? попутно приводит к варианту 1…Bd5 2.S:d5#, но 1…R:g6! опровергает этот ложный след.

Вступительный ход 1.Sf8!? более тонко устраняет защиту 1…Rb8 и подготавливает вариант 1…R:g6 2.S:g6#, но тогда 1…Bd5! Что делать белым?

Внимательный решатель обязательно обнаружит ещё более тонкий ход коня – 1.Se5!?, который подготавливает ответы на все потенциальные защиты: после 1…Rb8 сказывается предварительное развязывание слона c3 и следует 2.B:d2#, на 1…R:g6 мат сохраняется – 2.S:g6#, а после 1…Bd5 меняется – 2.S:d3#.

Казалоь бы решение найдено. Однако попав на e5, конь заблокировал поле, чем разрушил готовый в начальной позиции ответ на 1…Sc5 и теперь этот ход черных становится опровержением.

Решает только 1.Sf6! с полным набором вариантов:

1…Rb8 2.B:d2#, 1…Bd5 2.S:d5#, 1…R:g6 2.S:h5# (новый мат!) и 1…Sc5 2.Qd6#. Отличный замысел!

При развязывании слона по фронтали возможны два безбатарейных матующих финала. На этой основе в №2 удалось осуществить весьма оригинальный логический сюжет.

№2 Валерий Шаньшин (Россия) 2-3 место

#2 8+7

Главный план белых – Bc5#. После 1.Scb4? – 2.Bc5# возможны варианты 1…e:d5 2.R:d5#, 1…Qc6 2.Q:c6#. Но 1…Qb5!

Первое предварительное развязывание слона – 1.Se7!? Кажется, теперь взятие чёрными коня d5 не парирует угрозу 2.Bc5#.

Однако, вступительным ходом попутно перекрыта седьмая линия и после 1…e:d5 у чёрного короля появляется свободное поле c7.

Но белый слон уже развязан, что вкупе с отвлечением пешки даёт ответ 2.Bf4#.

Меняется мат и в варианте 1…Qc6 2.Sc8#. Теперь опровегает 1…Ba3!

Есть вторая возможность развязать слона – 1.Se5!, но при этом чёрному королю сразу предоставляется другое свободное поле и происходит коррекция угрозы – 2.Sc4# (но не 2.Bc5? K:d5!). Взятие 1…e:d5 приводит к блокированию поля d5 и план белых осуществляется – 2.Bc5#.

Подготовлен новый ответ и на защиту ферзём – 1…Qc6 2.Sf7#. После 1…K:d5 в игру вступает белый ферзь – 2.Qd3#.

В следующей задаче (№3) развязывание происходит один раз и это так же ведёт к двум тематическими финалам. Ходы белого коня являются то угрозами, то ответами на парировавшие их защиты. Любопытно, что над этой же схемой работали и другие команды!

№3 Николай Быков, Николай Бельчиков (Беларусь) 2-3 место

#2 9+10

1.c:d3? – 2.Sc6#, 1…Rf4 2.Q:e4#, 1…Qf4!;

1.Rf6? – 2.Sf3#, 1…Qf4 2.R:e6#, 1…Re4!;

1.K:a3? – 2.S:b3#, 1…Re4 2.Sc6#, 1…Qf4 2.Sf3#, 1…Rb1!;

1.Qf3! – 2.Sc6#, 1…Re4 2.Qf6#, 1…Qf4 2.Q:f4#.

Немного жаль, что тематически основной оказывается не решающая фаза.

В №4 вся борьба происходит вокруг сильной защиты 1…B:d5 со связкой двух потенциально матующих белых фигур.

№4 Павел Мурашев, Валерий Шаньшин(Россия) 4-6 место

#2 10+12

Главным в содержании задачи является перемена функций ходов. Дополнительный подхват поля d5 даст две угрозы – 2.Qe1# и 2.Sc5#.

Жертва ладьи 1.Rgd6? провоцирует вариант 1…c(e):d6 2.Sf:d6#, но 1…B:d5!

Вторая попытка 1.Bg8? подготавливает ответ на сильную защиту 1…B:d5 – 2.B:d5#, но опровергает простое 1…e6!

Далее следует выбор предварительного развязывания, при этом создаётся угроза мата полубатарейным конём, а бывшие угрозы, наоборот, становятся ответами именно на тематическую защиту:

1.Ra6? – 2.Sfd6#, 1…B:d5 2.Qe1#, 1…c5!;

1.Rc6! – 2.Sfd6#, 1…B:d5 2.Sc5#.

Технически очень сложный замысел, к сожалению, имеет органичный изьян – недостаточное количество вариантной игры.

Аналогичным образом, но, на мой взгляд, более удачно тематическое задание выполнил автор №5.

№5 Михаил Храмцевич(Беларусь) 7-8 место

#2 10+10

В начальной позиции имеются варианты 1…Bh2 2.d:e3# (2.B:e3?), 1…B:g6 2.Se6# (2.R:d5?).

Вступительным ходом 1.Qd6? с угрозой 2.Be5# ферзь заранее развязывает слона f4 и берёт на себя функцию ладьи d7:

1…Bh2 2.B:e3#, 1…B:g6 2.Q:d5#.

Опровержение 1…Re8! подсказывает правильный первый ход 1.Qe7! с перекрытием линии «e» и чередованием «функций» ферзя:

1…Bh2 2.Q:e3#, 1…B:g6 2.R:d5#. Очень оригинально!

№6 и №7– рекордного плана с превентивным развязыванием сразу трёх белых фигур!

№6 Marjan Kovacevic(Сербия) 9 место

#2 11+10

Реальная 1…Bc5 2.Q:g6#(2.S:c5?), 1…Be5 2.Sf:e5# (2.Sd:e5?) и «виртуальная» 1…Bb7 2.Qc4?, 1…Q:g2 2.Se1? иллюзорные игры демонстрируют возможности защиты.

В решении ситуация кардинально меняется: 1.Ke6! – 2.Qd5#, 1…Bc5 2.S:c5#, 1…Be5 2.Sd:e5#, 1…Bb7 2.Qc4#, 1…Q:g2 2.Se1#.

Грубость и маловыразительность игры определили итоговое место задачи.

№7 Dragan Stojnic(Сербия) 12-14 место

#2 8+9

Здесь тематическое содержание подчёркнуто выбором вступительного хода (везде создаётся угроза 2.Be7#):

1.Ke6? Qe2!, 1.Kd8? Bh4!, 1.Kf7? R:b7! и

1.Kf8! с вариантами 1…Qe2 2.Q:d5#, 1…R:b7 2.R:c6#, 1…Bh4 2.Be3#.

Очень лёгкая позиция для рекордной задачи, но, увы, в двухвариантном исполнении всё это не раз уже встречалось.

В рекордном стиле и двухходовка №8, авторы которой представили заданную тему в форме гротеска.

№8 Janne Syvaniemi, Harri Hurme(Финляндия) 19-22 место

#2 11+10

Очевидно, надо вскрывать линии для атаки ферзя, учитывая при этом его связывание, например, после 1.Qb2? Ra2!

Пробуем: 1.R3f2? – 2.Qg4#, но 1…Rf8!; 1.Sf2? – 2.Q:c4#, но 1…Sf6!;

1.Sb2? – 2.Q:c4#, 1…e4!; 1.Sg2? – 2.Q:e5#, но 1…Sf6!

Правильно 1.Sc2! с пятым (!) развязыванием грозящей фигуры. Варианты, увы, малоинтересны.

Остроумно справились с заданием авторы №9.

№9 Emil Klemanic, Ladislav Salai jr.(Словакия) 19-22 место

#2 12+11

В ложных следах «физически» устраняется одна из готовых возможностей «стреножить» коня f4, но оставшаяся срабатывает:

1.Bc2? – 2.Sd3#, 1…R:f4 2.B:f4#, 1…e3! (1…e:d3??); 1.Se3? – 2.Sg6#, 1…R:f4 2.Sg4#, 1…e:d3! (1…e3??).

Оказывается, надо не устранять защиты пешкой, а использовать их: 1.Sb4! – 2.Sc6#, 1…e3 2.Sg6#, 1…e:d3 2.S:d3#.

Мне кажется, эта работа заняла в итоге незаслужено низкое место.

Из двухходовок, не вошедших в «призовой» пул чемпионата, приведу №10 – одну из немногих тематических работ с чередованием матов на неизменные ходы-защиты.

№10 C. G. S. Narayanan(Индия)

#2 7+9

Вначале готово 1…Kg4 2.Se5# (2.R:f4? – связка) и 1…B(Q)g2 2.R:f4#, но нет ответа на 1…Kg2.

Вступление 1.Qd5! приводит к полному цугцвангу: в вариантах 1…Kg4 2.R:f4#, 1…B(Q)g2 2.Se5# (2.R:f4? Ke3!) матующие ходы следуют в обратном порядке, а на 1…Kg2 появляется батарейное 2.R:e2#.

Обращает внимание перемена причин, препятствующих тематическому ходу ладьи.

Как видим, не смотря на все трудности, заданная тема оказалась весьма плодотворной. Наверняка появится ещё много замечательных двухходовок, созданных на основе мотива предварительного развязывания!

Валерий Шаньшин, г. Тула (17.07.2017)