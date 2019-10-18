Как стать гроссмейстером России по шахматам.

В молодости, лет 40 назад, автор этих строк активно играл в шахматы, был дважды чемпионом области и имел желание стать мастером спорта СССР по шахматам.Но реализовать это желание тогда не было возможности. В этом веке уже прекратил играть серьёзные партии. И вдруг, неожиданно даже для себя, недавно узнал, что имею законное право на оформление звания гроссмейстера России по шахматам!То есть, чтобы стать гроссмейстером по шахматам, надо прекратить в них играть!

Вот как это получилось. С 1 февраля 2018 года действуют такие нормы, требования и условия для присвоения звания гроссмейстер России по шахматам –

Из этого документа видно, что обычным шахматистам можно стать гроссмейстером России только побеждая в серьёзнейших турнирах мирового уровня.

Звание международного гроссмейстера не даёт прав на гроссмейстера России. Для этого нужен ещё рейтинг выше 2600, а в России международных гроссмейстеров с рейтингом выше 2600 на 1 октября 2019 всего 42 человека.

В России у шахматных композиторов нет отдельных спортивных званий.

В СССР, кстати были такие звания. Например, в Белгород часто приезжал из Курска мастер спорта по композиции Аркадий Иванович Ярославцев.

В настоящее время шахматные композиторы включены в вышеприведенный нормативный документ для всех шахматистов.

Для получения звания гроссмейстера России необходимо в личном первенстве мира по композиции войти в первую четвёрку или в Кубке в тройку.

Автор этих строк в последнем 7-м личном первенстве мира занял 4-е место -.

Было 4-е место и в 5-м личном первенстве мира.

В Кубке ФИДЕ однажды занял 3-е место.

Имею 2 золотые медали Олимпийских конкурсов.

Являюсь чемпионом мира в составе команды России.

Так что многократно выполнены все требования для получения звания гроссмейстера России по шахматам.

Но, имея все эти возможности, нет никакого желания становиться шахматным гроссмейстером России.

Ведь наверняка захотят сыграть с таким “гроссмейстером”, и я со своим уровнем игры, буду только позорить это звание.

И никто из моих коллег композиторов, мировых призёров, не воспользовался возможностью получить это шахматное звание. А многие, наверняка, и не знают про этот документ.

Кстати, недавно узнал, что стал вице-чемпионом России в разделе многоходовок за период 2016-2018 гг.

Чемпион - Александр Кузовков. Он просто международный гроссмейстер по композиции. Сейчас ведёт раздел композиции в “64”.