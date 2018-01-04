IV Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных задач и этюдов

Опубликовано чт, 04/01/2018 - 11:42 пользователем PopovGL

4 января стартовало "IV Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных задач и этюдов".

Победителей ждут денежные призы, дипломы, медали, учреждённые Российской шахматной федерацией.

Решайте и выигрывайте!

Задания:

http://www.efrosinin.ru/aa/zaoch/4vseros-zaochnoe/IVzaochnoe-2018.pdf

 

Положение:

http://ruchess.ru/upload/iblock/534/534449a99913cda59edd22f19726b09f.pdf

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соревнование по решению композиций
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