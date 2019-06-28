Итоги личного первенства мира по шахматной композиции за 2016-2018 гг
В шахматной композиции существуют 3-х летние циклы.
Не так давно были подведены итоги личного первенства мира за период 2016-2018 год. От России призёрами стали 8 человек.
В двухходовом разделе – 3-е место Валерий Шаньшин.
В трёхходовом разделе весь пьедестал у России –
Чемпион - Александр Феоктистов, 2-е место Александр Кузовков, 3-е место Валерий Шавырин.
В многоходовках - 2-е место Александр Кузовков, 3-е место Фёдор Давиденко.
В этюдах чемпион снова Олег Перваков.
В обратных матах чемпион снова Андрей Селиванов, 3-е место Александр Кузовков.
В сказочном разделе впервые в истории в призёрах россиянин – 3-е место Лев Грольман.
Отличился международный гроссмейстер Александр Кузовков - 3 призовых места
У России ещё три 4-х места – в двухходовках, кооперативных матах и многоходовках.
В многоходовках 4-е место у белгородца Григория Попова.
В многоходовом жанре есть разделение на короткие многоходовки в 4-6 ходов и многоходовки в более 6 ходов решения. По содержанию они очень различны. 4-6 ходовки ближе к трёхходовкам, а большинство длинноходовых задач по содержанию ближе к этюдам. Все призёры в многоходовом жанре специализируются на 4-6 ходовых задачах.
Таким образом белгородец -лучший в мире специалист по задачам с длинным решением.
Также выбирались по 3 лучшие композиции периода 2016-2018.
Следующая 15-ходовка зацепилась за 3-е место в разделе многоходовок. (1-2 место заняли “недомногоходовки” в 4-6 ходов)
Григорий Попов(Россия), 43 шахматная Олимпиада, Батуми, 2018.
1 место (золотая медаль)
Мат в 15 ходов
1. b4!(2. Кb3#) Кc6+ 2. Крb6(3. Кb3#) Сf2+ 3. Крc7(4. Кb3#) Кd4
4. Кc4(5. Фb2#) Кb5+(Сd4??) 5. Крd8(6. Фb2#) Сd4
6. Кd2(7. Кb3#) Сb6+(Кd4??) 7. Крe7(8. Кb3#) Кd4
8. Кc4(9. Фb2#) Кc6+(Сd4??) 9. Крf8(10. Фb2#) Сd4
10. Кd2(11. Кb3#) Сc5+(Кd4??) 11. Крg8!(12. Кb3#) Кe7+
12. Крg7(13. Кb3#) Кf5+ 13. Крh8(14. Кb3#) Кd4
14. Кc4 ~(Сd4??) 15. Фb2#
Таким образом, перед вами лучшая в мире многоходовка с длинным решением за период 2016-2018.
Кстати, за предыдущий период 2013-2015 лучшая в мире "длинноходовка" также была составлена белгородцем.
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