Итоги личного первенства мира по шахматной композиции за 2016-2018 гг

Опубликовано пт, 28/06/2019 - 20:34 пользователем PopovGL

В шахматной композиции существуют 3-х летние циклы.

Не так давно были подведены итоги личного первенства мира  за период 2016-2018 год. От России призёрами стали 8 человек.

В двухходовом разделе – 3-е место Валерий Шаньшин.

В трёхходовом разделе весь пьедестал у России –

Чемпион - Александр Феоктистов, 2-е место Александр Кузовков, 3-е место Валерий Шавырин.

В многоходовках -  2-е место Александр Кузовков, 3-е место Фёдор Давиденко.

В этюдах чемпион снова Олег Перваков.

В обратных матах чемпион снова Андрей Селиванов, 3-е место Александр Кузовков.

В сказочном разделе впервые в истории в призёрах россиянин – 3-е место Лев Грольман.

Отличился международный гроссмейстер Александр Кузовков - 3 призовых места

У России ещё три 4-х места – в двухходовках, кооперативных матах и многоходовках.

В многоходовках 4-е место у белгородца Григория Попова.

В многоходовом жанре есть разделение на короткие многоходовки в 4-6 ходов и многоходовки в более 6 ходов решения. По содержанию они очень различны. 4-6 ходовки ближе к трёхходовкам, а большинство длинноходовых задач по содержанию ближе к этюдам. Все призёры в многоходовом жанре специализируются на 4-6 ходовых задачах. 

Таким образом белгородец -лучший в мире специалист по задачам с длинным решением.

Также выбирались по 3 лучшие композиции периода 2016-2018.

Следующая 15-ходовка зацепилась за 3-е место в разделе многоходовок. (1-2 место заняли “недомногоходовки” в 4-6 ходов)

Григорий Попов(Россия), 43 шахматная Олимпиада, Батуми, 2018.

1 место (золотая медаль)

Мат в 15 ходов

1. b4!(2. Кb3#) Кc6+   2. Крb6(3. Кb3#)  Сf2+   3. Крc7(4. Кb3#)  Кd4

 4. Кc4(5. Фb2#) Кb5+(Сd4??)         5. Крd8(6. Фb2#) Сd4 

 6. Кd2(7. Кb3#) Сb6+(Кd4??)         7. Крe7(8. Кb3#) Кd4   

 8. Кc4(9. Фb2#) Кc6+(Сd4??)         9. Крf8(10. Фb2#) Сd4

10. Кd2(11. Кb3#)  Сc5+(Кd4??)    11. Крg8!(12. Кb3#)  Кe7+

12. Крg7(13. Кb3#)  Кf5+                13. Крh8(14. Кb3#)  Кd4

14. Кc4 ~(Сd4??)  15. Фb2#

Таким образом, перед вами лучшая в мире многоходовка с длинным решением за период 2016-2018.

Кстати, за предыдущий период 2013-2015 лучшая в мире "длинноходовка" также была составлена белгородцем.

 

 

 

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