Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый слон и белая пешка.

Опубликовано пт, 05/04/2019 - 21:34 пользователем PopovGL

Автор следующей задачи на кооперативный мат с идеальным матом и с наиболее продолжительным решением, тот же, что и автор предыдущего рекорда - Zdravko Maslar.

 Zdravko Maslar, Feenschach, 1982

H#7                         2+1

1. Крc1 Сe8 2. Крd2 a4  3. Крe3  a5  4. Крf4    a6   5. Крg5 a7  6. Крh6 a8Ф 7. Крh7 Фh1#

В матовой картинке задействованы все 4 фигуры.

Кстати, никому не удалось повторить этот рекорд для других схем при этом материале.

 

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