Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый слон и белая пешка.

Автор следующей задачи на кооперативный мат с идеальным матом и с наиболее продолжительным решением, тот же, что и автор предыдущего рекорда - Zdravko Maslar.

Zdravko Maslar, Feenschach, 1982

H#7 2+1

1. Крc1 Сe8 2. Крd2 a4 3. Крe3 a5 4. Крf4 a6 5. Крg5 a7 6. Крh6 a8Ф 7. Крh7 Фh1#

В матовой картинке задействованы все 4 фигуры.

Кстати, никому не удалось повторить этот рекорд для других схем при этом материале.