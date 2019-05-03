Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый конь и белый слон.

Очередной материал для 4-х фигурных задач на кооперативный мат с самым продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом, это белый конь и белый слон.Автор наиболее ранней задачи с таким материалом, редактор известного издания посвящённого идеальным коопматам(Ideal-Mate Encyclopedia) - Eugene Albert.

Eugene Albert, “Diagramme und Figuren”, 1965

H#6 3+1

1. Крg6 Крa2 2. Крf5 Сc8+ 3. Крe4 Кd4 4. Крd3 Кb3 5. Крc2 Крa3 6. Крb1 Сf5#

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