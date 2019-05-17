Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый конь и белый ферзь.

Когда у белых мощный материал – ферзь + конь, то при кооперативной игре продолжительное решение трудно придумать.

В 1964 году был составлен трёхходовый коопмат для такого материала, заканчивающийся идеальным матом.

Fernand Guilbot, 676 Europe Echecs 05/1964

H#3 3+1

1. Крf7 Крb4 2. Крe6 Фf6+ 3. Крd5 Кc3#

В дальнейшем встречались подобные коопматы в 3 хода