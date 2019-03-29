Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый конь и белая пешка.

Продолжаем рассматривать 4-х фигурные задачи на кооперативный мат с наиболее продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом. Сегодня - рекордный коопмат с материалом - белая пешка и белый конь + короли.

Существует несколько задач с таким материалом и продолжительностью в 7 ходов. Самая ранняя задача с 1981 года.

Zdravko Maslar, “Diagrammes”, 1981

H#7 3+1

1. Крe4 Крg4 2. Крe5 h4 3. Крf6 h5 4. Крg7 h6+ 5. Кр:h8 h7 6. Крg7 Крf5 7. Крh6 h8Ф#

Интересен маршрут чёрного короля, который успевает освободить поле h8 от белого коня для превращения белой пешки. .