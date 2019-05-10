Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый конь и белая ладья.

Очередной материал для 4-х фигурных задач на кооперативный мат с самым продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом, это белый конь и белая ладья.

Более 40 лет назад с таким материалом составил коопмат выдающийся шведский гроссмейстер Бо Линдгрен.(1927-2011).

Bо Waldemar Lindgren, Tidskrift f. S., 1978

H#4½ 3+1

1... Лh5+ 2. Крg3 Крb5 3. Крg2 Крc4 4. Крf1 Крd3 5. Крe1 Лh1#