Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый конь и белая ладья.

Опубликовано пт, 10/05/2019 - 17:21 пользователем PopovGL

Очередной материал для 4-х фигурных задач на кооперативный мат с самым продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом, это белый конь и белая ладья.

Более 40 лет назад с таким материалом составил коопмат выдающийся шведский гроссмейстер Бо Линдгрен.(1927-2011).

Bо Waldemar Lindgren, Tidskrift f. S., 1978

H#4½                         3+1

1...    Лh5+ 2. Крg3 Крb5 3. Крg2 Крc4  4. Крf1 Крd3   5. Крe1 Лh1#

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