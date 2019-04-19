Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый ферзь и белая пешка.

Неделей позже, чем рекордная предыдущая задача с материалом у белых ладья и пешка

был составлен рекордный по продолжительности коопмат с материалом - ферзь + пешка у белых.

Viktoras Paliulionis, SuperProblem, 12.02.2013

H#4.5 3+1

1. … Крc7 2. Крg2 Крd6 3. Кр:g3 Крe5 4. Крh3 Крf4 5. Крh4 Фh8#

Пешка служит здесь только для устранения дуалей.