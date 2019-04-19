Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый ферзь и белая пешка.
Опубликовано пт, 19/04/2019 - 19:22 пользователем PopovGL
Неделей позже, чем рекордная предыдущая задача с материалом у белых ладья и пешка
был составлен рекордный по продолжительности коопмат с материалом - ферзь + пешка у белых.
Viktoras Paliulionis, SuperProblem, 12.02.2013
H#4.5 3+1
1. … Крc7 2. Крg2 Крd6 3. Кр:g3 Крe5 4. Крh3 Крf4 5. Крh4 Фh8#
Пешка служит здесь только для устранения дуалей.
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