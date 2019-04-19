Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый ферзь и белая пешка.

Опубликовано пт, 19/04/2019 - 19:22 пользователем PopovGL

Неделей позже, чем рекордная предыдущая задача с материалом у белых ладья и пешка

был составлен рекордный по продолжительности коопмат с материалом - ферзь + пешка у белых.

Viktoras Paliulionis, SuperProblem, 12.02.2013

H#4.5                          3+1

1. … Крc7  2. Крg2 Крd6  3. Кр:g3 Крe5  4. Крh3 Крf4  5. Крh4 Фh8#

Пешка служит здесь только для устранения дуалей.

 

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