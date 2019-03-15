Идеальные кооперативные маты - малютки. Белый ферзь.
Опубликовано пт, 15/03/2019 - 17:20 пользователем PopovGL
Мат ферзём строится совсем просто.
В истории композиции зафиксирована позиция с самым продолжительным решением для этого материала.
Белым требуется 6 ходов.
Вот эта задача -
Imre CSASZAR, Magyar Sakkvilag, 1945
H#5,5 2+1
1. … Крb2 2. Крh8 Крc3 3.g8 Крd4 4. Крh8 Крe5 5. Крg8 Крf6 6. Крh8 Фg7#
Конечно, можно продлить решение на полхода, подставив в начальной позиции чёрного короля под шах на поле ‘f8’.
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