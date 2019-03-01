Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая пешка.

Сегодня фактически первый выпуск длинной серии про рекордные кооперативные маты – малютки.

Будут рассматриваться самые разные сочетания фигур от 3 до 5. Вначале будут задачи с одним чёрным королём.

Затем с одной белой фигурой кроме короля. И наконец группа задач с двумя белыми фигурами кроме короля.

Сегодня рекордная задача для одинокой белой пешки.

Первая задача на кооперативный мат с одинокой белой пешкой, заканчивающаяся идеальным матом и имеющая самое продолжительное решение была составлена в 1958 году.

László Zoltán, Gy. Neukomm MT, 1958

H#6½ 2+1

1... d4 2. Крg3 d5 3. Крf4 d6 4. Крe5 d7 5. Крd6 Крa5 6. Крc7 Крa6 7. Крb8 d8Ф#

финал - идеальный мат.

В дальнейшем были составлены похожие задачи с решением в 6,5 ходов.