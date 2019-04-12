Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая ладья и белая пешка.

Опубликовано пт, 12/04/2019 - 16:24 пользователем PopovGL

Следующий материал для 4-х фигурных идеальных коопматов это белые ладья и пешка.

Рекордная по продолжительности задача датируется 2013 годом.

В дальнейшем ещё были сделаны задачи с таким материалом и такой продолжительностью.

 

Viktoras Paliulionis, Tode Ilievski,  SuperProblem, 04.02.2013

H#5    3+1

1. Крe1 Лc8   2. Крd2 Крc7   3. Крc3 Крc6    4. Крb4 a3+   5. Крa5 Лa8#

В матовой картинке задействованы все фигуры.

 

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