Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая ладья и белая пешка.

Следующий материал для 4-х фигурных идеальных коопматов это белые ладья и пешка.

Рекордная по продолжительности задача датируется 2013 годом.

В дальнейшем ещё были сделаны задачи с таким материалом и такой продолжительностью.

Viktoras Paliulionis, Tode Ilievski, SuperProblem, 04.02.2013

H#5 3+1

1. Крe1 Лc8 2. Крd2 Крc7 3. Крc3 Крc6 4. Крb4 a3+ 5. Крa5 Лa8#

В матовой картинке задействованы все фигуры.