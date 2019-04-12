Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая ладья и белая пешка.
Опубликовано пт, 12/04/2019 - 16:24 пользователем PopovGL
Следующий материал для 4-х фигурных идеальных коопматов это белые ладья и пешка.
Рекордная по продолжительности задача датируется 2013 годом.
В дальнейшем ещё были сделаны задачи с таким материалом и такой продолжительностью.
Viktoras Paliulionis, Tode Ilievski, SuperProblem, 04.02.2013
H#5 3+1
1. Крe1 Лc8 2. Крd2 Крc7 3. Крc3 Крc6 4. Крb4 a3+ 5. Крa5 Лa8#
В матовой картинке задействованы все фигуры.
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