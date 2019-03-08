Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая ладья.

Мат одним конём или слоном не построить, даже при кооперативной игре.

Поэтому при разборе трёхфигурных задач на идеальный коопмат следующей будет задача с ладьёй.

Белые могут поставить мат на 5 ходу.

Вот наиболее ранняя такая задача -

Jenő Bán, DuF, 1965

H#4½ 2+1

1... Крf1 2. Крc7 Крe2 3. Крb6 Крd3 4. Крa5 Крc4 5. Крa4 Лa2#

Позднее встречались, конечно подобные задачи, даже с 2-3 решениями.