Идеальные кооперативные маты - малютки. Белая ладья.
Опубликовано пт, 08/03/2019 - 20:20 пользователем PopovGL
Мат одним конём или слоном не построить, даже при кооперативной игре.
Поэтому при разборе трёхфигурных задач на идеальный коопмат следующей будет задача с ладьёй.
Белые могут поставить мат на 5 ходу.
Вот наиболее ранняя такая задача -
Jenő Bán, DuF, 1965
H#4½ 2+1
1... Крf1 2. Крc7 Крe2 3. Крb6 Крd3 4. Крa5 Крc4 5. Крa4 Лa2#
Позднее встречались, конечно подобные задачи, даже с 2-3 решениями.
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