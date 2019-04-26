Идеальные кооперативные маты - малютки. 2 белых коня.

Продолжаем рассматривать 4-х фигурные задачи на кооперативный мат с самым продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом. Сегодня матовать будут 2 белых коня.

Перед Вами задача с таким материалом, составленная в 1966 году.

Gyula Bebesi, “Diagramme und Figuren”, 1966

H#6½ 3+1

1… Крe2 2. Крc7 Крf3 3. Крd6 Крg4 4. Крe5 Крh5 5. Крf4 Кg6+ 6. Крg3 Кf1+ 7. Крh3 Кf4#

В итоге короли поменялись сторонами.