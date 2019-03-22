Идеальные кооперативные маты - малютки. 2 белые пешки.

В предыдущих выпусках были рассмотрены 3-х фигурные задачи на кооперативный мат с самым продолжительным решением и заканчивающиеся идеальным матом. Таких разновидностей задач было три – с пешкой, ладьёй и ферзём. Переходим к рассмотрению идеальных 4-фигурных коопматов. Сегодня смотрите рекордный коопмат с двумя белыми пешками, кроме королей.

Наиболее ранняя задача с таким материалом была составлена в 1999 году.

Михаил Гершинский, Ideal-Mate Review, 1999

Мат в 6 ходов

1. Крe6 a4 2. Крf5 a5 3. Крg4 a6 4. Крg3 a7 5. Крxg2 a8Ф 6. Крf1 Фh1#.

По сути, вторая пешка g2, нужна для устранения дуали. Без неё было бы возможно - 4. Крh3