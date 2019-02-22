Идеальные кооперативные маты - малютки.

Сегодня начинается длинный цикл про задачи на кооперативный мат с малым числом фигур(4-5 - малютки) и заканчивающиеся правильным матом, в котором участвуют все фигуры. Будут рассмотрены задачи с разным сочетанием фигур и с максимальной продолжительностью решения.

Первые задачи на кооперативный мат появились примерно 150 лет назад.

Перед вами первая задача на коопмат, заканчивающаяся заканчивающиеся правильным матом, в котором участвуют все фигуры.

В коопматах обычно начинают игру чёрные и помогают белым дать мат на третьем ходу чёрному королю.

Вот так выглядит мат в этой задаче. Такой мат ещё называют идеальным матом.

Задействованы в нём все фигуры и белые и чёрные. И поля вокруг чёрного короля недоступны только по одной причине -

либо под контролем одной белой фигуры или блокирована чёрной фигурой.

А первая задача-малютка на коопмат с идеальным матом, зафиксирована в 1887 году.

Задание здесь в 2,5 хода. Это значит игру начинают белые.

В задаче всего 4 фигуры и мат здесь выглядит так.