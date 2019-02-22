Идеальные кооперативные маты - малютки.
Сегодня начинается длинный цикл про задачи на кооперативный мат с малым числом фигур(4-5 - малютки) и заканчивающиеся правильным матом, в котором участвуют все фигуры. Будут рассмотрены задачи с разным сочетанием фигур и с максимальной продолжительностью решения.
Первые задачи на кооперативный мат появились примерно 150 лет назад.
Перед вами первая задача на коопмат, заканчивающаяся заканчивающиеся правильным матом, в котором участвуют все фигуры.
В коопматах обычно начинают игру чёрные и помогают белым дать мат на третьем ходу чёрному королю.
Вот так выглядит мат в этой задаче. Такой мат ещё называют идеальным матом.
Задействованы в нём все фигуры и белые и чёрные. И поля вокруг чёрного короля недоступны только по одной причине -
либо под контролем одной белой фигуры или блокирована чёрной фигурой.
А первая задача-малютка на коопмат с идеальным матом, зафиксирована в 1887 году.
Задание здесь в 2,5 хода. Это значит игру начинают белые.
В задаче всего 4 фигуры и мат здесь выглядит так.
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