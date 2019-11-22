Белгородская область на 4 месте в России.

Подведены итоги XXII личного чемпионата России по составлению шахматных композиций 2016-2018 гг.

В итоге Белгородская область в медальном зачёте оказалась на 4 месте.

Впереди только Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Позади остались – Свердловская область, Краснодарский край, Тверская область, Тульская область, Удмуртская республика, Приморский край, Нижегородская область, Мурманская область, Самарская область, Тамбовская область, Чувашская республика.

Полные итоги размещены на сайте Федерации Шахмат России -

https://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_chempionata_rossii_po_kompozitsii/?fbclid=IwAR3tMVyTXlYB0IvZNPAf68kcLL0dJiMd6KaTPVIjBJEqGcoAcSmCoFbDvEk

Были шансы обойти и Санкт-Петербург и быть на третьем месте, но один наш участник был нездоров в этот период.