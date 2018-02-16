Для всех современных шахматных композиторов главной целью является попадание их композиций в Альбом ФИДЕ.

В этом выпуске будет представлен краткий обзор об этом издании.

Альбом ФИДЕ — собрание лучших произведений шахматных композиторов мира за определённый период времени (как правило, за 3 года).

Отбор композиций по каждому разделу (подгруппе) производится международной коллегией (3 судьи и директор).

Кстати, в отборе многоходовок для Альбома ФИДЕ за 2016-2018 годы в качестве судьи будет участвовать автор этих строк.

Публикации композиций дают право на присвоение званий — международного гроссмейстер, международного мастера и мастера ФИДЕ по шахматной композиции.

Вот как выглядит последний, вышедший в 2017 году Альбом ФИДЕ за 2010-2012 год

А этом Альбоме 644 страницы.

Содержит 9218 отобранных композиций за 2010-2012 годы.

Вот более подробная статистика -

Всего этих Альбомов ФИДЕ издано 22 тома, охватывающие период от 1914 до 2012 год.

В базах за эти 100 лет хранится около полумиллиона композиций.

В Альбомы выбрана 24031 композиция, то есть примерно каждая 20-я оказалась достойна Альбома.

Ниже статистика всех этих 22 Альбомов -

В советское время Альбомы издавались и на русском языке, были в свободной продаже,

Вот как, например, выглядит Альбом ФИДЕ за 1977-1979 год.

200 страниц. Цена 4 руб 50 коп.

На каждой странице размещалось по 6 диаграмм композиций без решений. А решения приводилось в конце книги.

В современных Альбомах структура другая.

На странице размещают обычно по 3 композиции с решениями. Вот пример такой страницы –

Если решения громоздкие, то есть страницы и с одной композицией.

В конце Альбомов приводится разная обобщающая информация, в том числе авторский указатель –

На этой странице подсчитаны этюды многократного чемпиона мира Олега Первакова – 15.

У автора этих строк многоходовок - 9. У многократного чемпиона мира Андрея Селиванова 29 обратных матов + 1 многоходовка.

Столько же композий у болгарина Петко Петкова. Но он специализируется в основном на сказках.

На западе сказки очень популяры и их всё больше попадает в Альбом.

Например в Альбоме ФИДЕ 2010-2012 их 275 штук, больше чем этюдов(122) и многоходовок(144) вместе взятых!

В России, как и ранее в СССР, к сказкам отношение в основном негативное.

Вынуждены заниматься ими из-за того, что они входят отдельным разделом в командные чемпионаты мира.

Недавно стартовал 20-й командный чемпионат России. И там тоже есть раздел сказок.

Белгородская область на этот раз не участвует в 20 КЧР.

Мне поручено быть директором этого чемпионата, что затрудняет участие в нём.

А Иван Иванович Стороженко из Чернянки участвует, как член команды, состоящей из отдельных композиторов разных регионов.