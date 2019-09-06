70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №9
Существует множество задач, в которых маршируют группы пешек.
Чаще всего они ходят в определённой последовательности.
В сегодняшней задаче порядок ходов белых пешек зависит от ходов чёрной ладьи
Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2008
мат в 8 ходов
1.Лa3(2.Л:a1#) Лb1
Чёрная ладья пытается прятаться от Лf3 “под пешками”
2. b4 Лc1 3. c4 Лd1 4. d4 Лe1 5. e4 cd (прятаться больше негде!) 6. Лfe3 Л:e3+ 7. Л:e3 de 8. Кgf3#;
7. … Л:f4 8. Лe1#
В приведенной задаче белым мешает своя же ладья f3. Просто её увести не получается из-за хода Л:f4. Нужно уводить с угрозой мата. Для этого белые стараются выманить на открытое пространство вторую чёрную ладью, чтобы напасть на неё ладьёй f3 с угрозой мата. Но чёрная ладья пытается спрятаться за четырьмя белыми пешками. Так как она может выбирать эти укрытия произвольно, получается 120 подвариантов. В решении показан только один из них. В итоге шеренга из четырёх белых пешек ходит строем на 2 поля, и порядок этих ходов зависит от скрывающейся чёрной ладьи.
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