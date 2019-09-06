70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №9

Опубликовано пт, 06/09/2019 - 15:11 пользователем PopovGL

Существует множество задач, в которых маршируют группы пешек.

Чаще всего они ходят в определённой последовательности.

В сегодняшней задаче порядок ходов белых пешек зависит от ходов чёрной ладьи

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2008

мат в 8 ходов

1.Лa3(2.Л:a1#)   Лb1

Чёрная ладья пытается прятаться от Лf3 “под пешками”

2. b4    Лc3. c4    Лd4. d4    Лe5. e4     cd  (прятаться больше негде!)  6. Лfe3   Л:e3+ 7. Л:e3   de 8. Кgf3#;

7. …       Л:f4     8. Лe1#

В приведенной задаче белым мешает своя же ладья f3. Просто её увести не получается из-за хода Л:f4. Нужно уводить с угрозой мата. Для этого белые стараются выманить на открытое пространство вторую чёрную ладью, чтобы напасть на неё ладьёй f3 с угрозой мата. Но чёрная ладья пытается спрятаться за четырьмя белыми пешками. Так как она может выбирать эти укрытия произвольно, получается 120 подвариантов. В решении показан только один из них. В итоге шеренга из четырёх белых пешек ходит строем на 2 поля, и порядок этих ходов зависит от скрывающейся чёрной ладьи.

Теги: 
избранные многоходовки