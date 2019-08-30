70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №8

Опубликовано пт, 30/08/2019 - 17:30 пользователем PopovGL

3 года назад проходил 19-й командный чемпионат России. Первое место среди многоходовок заняла следующая семиходовка.

Григорий Попов, 19 КЧР, 2016

мат в 7 ходов

1. Сb3!(2. Сd1#)  Сc2(1. ... Лa1?)  2. Сc4(3. Сe2#)    Сd3(2. ... Лa2?)   3. Сd5(4. Сf3#)    Сe4(3. ... Лa3?)

4. Сe6(5. Сg4#)    Сf5(4. ... b3?)  5. Сg5(6. Кf6#)     c6,c5(5. ... Лb6?)  6. Сf7+                  Сg6    7. Кf6#

Очень зрелищно бывает решение задачи, при котором одноимённые белая и чёрная фигуры двигаются по соседним линиям. В представленной задаче есть и логика, объясняющая, почему белый слон вынужден идти короткими шажками, вынуждая и чёрного оппонента двигаться также. Это для того, чтобы чёрный слон мешал подключению к защите от мата чёрных ладей. Здесь видимо достигнут максимум, что можно сделать с такой идеей - реализован рекордный 5-ти кратный манёвр СТРУНА(string) за белых и за чёрных.

 

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