70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №8

3 года назад проходил 19-й командный чемпионат России. Первое место среди многоходовок заняла следующая семиходовка.

Григорий Попов, 19 КЧР, 2016

мат в 7 ходов

1. Сb3!(2. Сd1#) Сc2(1. ... Лa1?) 2. Сc4(3. Сe2#) Сd3(2. ... Лa2?) 3. Сd5(4. Сf3#) Сe4(3. ... Лa3?)

4. Сe6(5. Сg4#) Сf5(4. ... b3?) 5. Сg5(6. Кf6#) c6,c5(5. ... Лb6?) 6. Сf7+ Сg6 7. Кf6#

Очень зрелищно бывает решение задачи, при котором одноимённые белая и чёрная фигуры двигаются по соседним линиям. В представленной задаче есть и логика, объясняющая, почему белый слон вынужден идти короткими шажками, вынуждая и чёрного оппонента двигаться также. Это для того, чтобы чёрный слон мешал подключению к защите от мата чёрных ладей. Здесь видимо достигнут максимум, что можно сделать с такой идеей - реализован рекордный 5-ти кратный манёвр СТРУНА(string) за белых и за чёрных.