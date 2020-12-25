70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №70

Полтора года назад возникла идея отобрать лучшие задачи, так как у автора этих строк уже набралось около 500 вполне приличных композиций. Большинство из них(процентов 90) это многоходовки.

Сегодня последняя 70-я избранная многоходовка. Она посвящена 200-летию создания Александром Петровым знаменитой задачи – ”Бегство Наполеона из Москвы”.

К той задаче Петрова есть вопросы по географии. Почему-то ‘a1’ – Москва, ‘h8’-Париж, ‘h1’-Санкт-Петербург…

В предлагаемой задаче эти вопросы сняты. А также игра начинается и заканчивается ходом императора России Александра 1.

Григорий Попов, SuperProblem, 18/08/2020

“Изгнание армии Наполеона из России”

мат в 10 ходов

Крb8 – император Александр 1,

Кc7 и Кe3 – кавалерия атамана Матвея Платова

Поле ‘a8’ – Санкт-Петербург;

Поле 'b8’ - Каменноостровский дворец - любимая резиденция императора Александра I.

Поле 'a7’ – Зимний дворец.

Поле ‘h8’ – Москва,

Крh8 – император Наполеон;.

Поле ‘a1’ – Сморгонь(ныне Беларусь)

1. Крa7+ Крg7 2. Кf5+(Кe8+?) Крf6 3. Кe8+ Крe6 4. Кfg7+ Крd5 5. Кf6+ Крd4 6. Кf5+ Крc3 7. Кe4+ Крc2 8. Кe3+ Крb1 9. Кd2+ Крa1/a2 10. Крb8#

В 1820 году Александром Петровым была создана задача “Бегство Наполеона из Москвы.”, получившая признание во всём мире.

В предлагаемой 10-ходовке более верно географически отображены Москва, Санкт-Петербург.

И Наполеона гнали не до Парижа, а до Сморгони.

Известно, что вечером 5 декабря 1812 г. в местечке Сморгони император Наполеон провёл последнее совещание со своими маршалами и объявил о своём решении возвратиться в Париж.

Таким образом Наполеон в Сморгани оставил свою армию и отбыл в Париж за подмогой.