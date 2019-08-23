70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №7

Опубликовано пт, 23/08/2019 - 20:20 пользователем PopovGL

Темы для задач популярного жанра могут быть самые неожиданные.

В предлагаемой задаче на протяжении нескольких ходов мирно уживаются на одной линии белая и чёрная ладья.

Григорий Попов, SuperProblem, “Последнее танго”, 6/11/2014

мат в 10 ходов

1. e6(2. Лh5#)     c5+ 2. Крa3(3. Л:c5)   Лf5 3. Лd5 zz    Лg5  4. Лd:c5 zz Лd5

5. Крb3  zz   Лe5  6. Лd5 zz    Лf5 7. Лe5 zz    Лg5 8. Лf5 zz

          8. ... Л:f5  9. Л:f5   a5      10. Лh5#

          8. ... Л:g6  9. Лh5+ Лh6  10. Л:h6#  

В предыдущей задаче были любопытные движения белых фигур "гуськом".

Ещё забавнее, когда белая и чёрная фигура двигаются по одной линии и имеют возможность в любой момент побить друг друга. В этой задаче насчитывается 7 моментов, когда чёрная ладья могла побить белую ладью и 7 моментов, когда белая ладья могла побить чёрную. На 7-й раз белая бъёт чёрную ладью.

 

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