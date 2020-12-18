70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №69

Предпоследняя задача из 70 избранных многоходовок имеет необычное содержание.

Белые поочерёдно чередуют матовые угрозы в двух разных матовых конструкциях.

В итоге, чёрный конь не справляется с нагрузкой.

Григорий Попов, SuperProblem, 29/11/2018

мат в 19 ходов

1. Лe8+ Крd7 2. Лd8+ Крe6 3. Лe1(4. Л:e5#) Кe2

4. Лe8+ Крd7 5. Лe7+ Крc8 6. Лb1(7. Лb8+ ~ 8. Лe8#) Кd4+

7. Крd3(7. Крd2?, С:d4??) Кb3

8. Лe8+ Крd7 9. Лd8+ Крe6 10. Лe1(11. Л:e5#) Кc1+

11. Крd2! Кe2 12. Лe8+ Кd7 13. Лe7+ Крc8

14. Лb1(15. Лb8+ Кр:b8 16. Лe8#) Сf4+

15. Крc2!(15. Крd3? Кc1+) Кd4+

16. С:d4(17. Лb8+ Кр:b8 18. Лe8#) Крd8

17. Сf6(18. Лb8#) Крc8 18. Лb8+ Кр:b8 19. Лe8#;

16... С:g5 17. Лb8+ Кр:b8 18. Лe8+ Сd8 19. Л:d8#;