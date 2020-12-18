70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №69
Опубликовано пт, 18/12/2020 - 12:55 пользователем PopovGL
Предпоследняя задача из 70 избранных многоходовок имеет необычное содержание.
Белые поочерёдно чередуют матовые угрозы в двух разных матовых конструкциях.
В итоге, чёрный конь не справляется с нагрузкой.
Григорий Попов, SuperProblem, 29/11/2018
мат в 19 ходов
1. Лe8+ Крd7 2. Лd8+ Крe6 3. Лe1(4. Л:e5#) Кe2
4. Лe8+ Крd7 5. Лe7+ Крc8 6. Лb1(7. Лb8+ ~ 8. Лe8#) Кd4+
7. Крd3(7. Крd2?, С:d4??) Кb3
8. Лe8+ Крd7 9. Лd8+ Крe6 10. Лe1(11. Л:e5#) Кc1+
11. Крd2! Кe2 12. Лe8+ Кd7 13. Лe7+ Крc8
14. Лb1(15. Лb8+ Кр:b8 16. Лe8#) Сf4+
15. Крc2!(15. Крd3? Кc1+) Кd4+
16. С:d4(17. Лb8+ Кр:b8 18. Лe8#) Крd8
17. Сf6(18. Лb8#) Крc8 18. Лb8+ Кр:b8 19. Лe8#;
16... С:g5 17. Лb8+ Кр:b8 18. Лe8+ Сd8 19. Л:d8#;
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