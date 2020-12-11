70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №68

А в сегодняшней задаче на одном поле сразу 3 чёрные фигуры, поочерёдно, выполняют защитительные функции..

Григорий Попов, Конкурс 75-летия Победы, 2020

мат в 11 ходов

3 матовые угрозы – Сe6(Сxd5#), Сd7(Сxb5#), Кa8(Кb6#) чёрные могут отразить ладьёй, конём и слоном только с одного поля – 'd4’.

Последовательно меняя эти 3 угрозы, белые “изматывают оборону” чёрных и добиваются цели.

1. Сe6!(2. Сxd5#) Сxe5+(1. … Лd4??)

2. Крxh7 Лd4

3. Bd7(4. Сxb5#) Лh4+(3. … Кd4??)

4. Крxg6 Кd4

5. Кa8(6. Кb6#) Лh6+(5. … Сd4??)

6. Крxh6 Кf5+ 7. Крh5 Сd4

8. Кc7(9. Сxb5#) Сxe3(8. … Кd4??)

9. fxe3 Кd4 10. Кa8 ~ 11. Кb6#;

(9. … Кxe3 10. dxe3 d2 11. Сxb5#)

Последовательная 4-х кратная обструкция трёх разноходящих чёрных фигур.