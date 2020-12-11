70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №68

Опубликовано пт, 11/12/2020 - 16:23 пользователем PopovGL

А в сегодняшней задаче на одном поле сразу 3 чёрные фигуры, поочерёдно, выполняют защитительные функции..

Григорий Попов, Конкурс 75-летия Победы, 2020

мат в 11 ходов

3 матовые угрозы – Сe6(Сxd5#), Сd7(Сxb5#), Кa8(Кb6#) чёрные могут отразить ладьёй, конём и слоном только с одного поля – 'd4’.

Последовательно меняя эти 3 угрозы, белые “изматывают оборону” чёрных и добиваются цели.

 1. Сe6!(2. Сxd5#)  Сxe5+(1. … Лd4??)

 2. Крxh7                 Лd4

 3. Bd7(4. Сxb5#)  Лh4+(3. … Кd4??)

 4. Крxg6                Кd4

 5. Кa8(6. Кb6#)    Лh6+(5. … Сd4??)

 6. Крxh6 Кf5+   7. Крh5   Сd4

 8. Кc7(9. Сxb5#)  Сxe3(8. … Кd4??)

 9. fxe3    Кd4  10. Кa8    ~   11. Кb6#;

 (9. …     Кxe3  10. dxe3  d2  11. Сxb5#)

Последовательная 4-х кратная обструкция трёх разноходящих чёрных фигур.

 

 

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