70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №67

И в сегодняшней задаче используется идея защиты чёрных на одном поле.

Им удаётся 3 раза сменить на поле d5 ладью на слона и наоборот.

Григорий Попов, 7th FIDE World Cup in Composing, 2019

мат в 13 ходов

Не проходит – 1. b5#? из-за Крa5!.

Поле 'a5' надо вначале заблокировать.

Если- 1.Лb5(2. Лa5#) Сb6? 2. Лa5+ С:a5 3. b5#(model) – план проходит.

Но чёрные могут для защиты от Лa5# использовать свою ладью, переведя её на 'd5'.

Поэтому предварительной игрой необходимо уничтожить чёрную ладью.

Её “принуждают к самопожертвованию”.

1. Лb5!(2. Лa5#) e2+ 2. Крh2 Сg1+

3. Крh3 Сe6+(3…. Лd5??)

4. Крh4 Лd5 5. Лb8(6. Лa8+) Лd4+(5…. Сd5??)

6. Крh5 Сd5 7. Лb5(8. Лa5#) Сf7+(7…. Лd5??)

8. Крh6 Лd5 9. Лb8(10. Лa8+) Лd6+(9…. Сd5??)

Чёрная ладья вынуждена принести себя в жертву, чтобы освободить поле для слона -

10. e5:d6(11. Лa8+) Сd5 и теперь проходит план -

11. Лb5(12. Лa5#) Сb6 12. Лa5+ С:a5 13. b5#(model)

Белые 4 раза вызывали обструкцию на поле ‘d5’ чёрной ладьи и слона.