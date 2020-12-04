70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №67

Опубликовано пт, 04/12/2020 - 14:00 пользователем PopovGL

И в сегодняшней задаче используется идея защиты чёрных на одном поле.

Им удаётся 3 раза сменить на поле d5 ладью на слона и наоборот.

 

Григорий Попов, 7th FIDE World Cup in Composing, 2019

мат в 13 ходов

 

Не проходит – 1. b5#? из-за Крa5!.  

Поле 'a5' надо вначале заблокировать.

Если- 1.Лb5(2. Лa5#) Сb6? 2. Лa5+ С:a5 3. b5#(model) – план проходит.

Но чёрные могут для защиты от Лa5# использовать свою ладью, переведя её на 'd5'.

Поэтому предварительной игрой необходимо уничтожить чёрную ладью.

Её “принуждают к самопожертвованию”.

 1. Лb5!(2. Лa5#) e2+  2. Крh2 Сg1+ 

 3. Крh3 Сe6+(3…. Лd5??) 

 4. Крh4   Лd5  5. Лb8(6. Лa8+)  Лd4+(5…. Сd5??)

 6. Крh5   Сd5  7. Лb5(8. Лa5#)   Сf7+(7…. Лd5??) 

 8. Крh6   Лd5  9. Лb8(10. Лa8+) Лd6+(9…. Сd5??) 

Чёрная ладья вынуждена принести себя в жертву, чтобы освободить поле для слона - 

10. e5:d6(11. Лa8+)   Сd5    и теперь проходит план -  

11. Лb5(12. Лa5#) Сb6 12. Лa5+ С:a5 13. b5#(model)

Белые 4 раза вызывали обструкцию на поле ‘d5’ чёрной ладьи и слона.

 

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