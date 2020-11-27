70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №66

Опубликовано пт, 27/11/2020 - 14:33 пользователем PopovGL

В сегодняшней задаче такие же идеи, как и в предыдущей.Чёрные могут защищаться от угроз белых только с одного поля.

Григорий Попов, МК «П. Печёнкин -100» , 2019 

мат в 9 ходов

1. Кc7!(2. Сb5#) Сd7     2. Кa8(3. Кb6#)  Сf5+(Кd7??)   

3. Крf3(4. Кb6#)   Кd7   4. Кc7(5. Сb5#)   Кe5+(Сd7??)   

5. Крg2(6. Сb5#) Сd7    6. Кa8(7. Кb6#)  Сh3+(Кd7??) 

7. Крg1(8. Кb6#)  Кd7    8. Кc7(9. Сb5#)        ~(Сd7??)   

9. Сb5# - правильный мат

7. …  Кf3+  8. e:f3  ~  9. Кb6# - правильный мат

 

4 последовательные обструкции на поле ‘d7’.

Противоборство коня и слона белых против коня и слона чёрных.

 

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