70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №66

В сегодняшней задаче такие же идеи, как и в предыдущей.Чёрные могут защищаться от угроз белых только с одного поля.

Григорий Попов, МК «П. Печёнкин -100» , 2019

мат в 9 ходов

1. Кc7!(2. Сb5#) Сd7 2. Кa8(3. Кb6#) Сf5+(Кd7??)

3. Крf3(4. Кb6#) Кd7 4. Кc7(5. Сb5#) Кe5+(Сd7??)

5. Крg2(6. Сb5#) Сd7 6. Кa8(7. Кb6#) Сh3+(Кd7??)

7. Крg1(8. Кb6#) Кd7 8. Кc7(9. Сb5#) ~(Сd7??)

9. Сb5# - правильный мат

7. … Кf3+ 8. e:f3 ~ 9. Кb6# - правильный мат

4 последовательные обструкции на поле ‘d7’.

Противоборство коня и слона белых против коня и слона чёрных.