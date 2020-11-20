70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №65

Опубликовано пт, 20/11/2020 - 14:46 пользователем PopovGL

Сегодня демонстрируется задача завоевавшая Олимпийское золото в 2018 году.

В ней реализован необычный замысел, когда на одно поле многократно поочерёдно ходят слон и конь чёрных.

 

Григорий Попов, The 43rd World Chess Olympiad, 2018

мат в 15 ходов

Рано ещё 1. Кc4?(2. Фb2#) Сg1+! 2. Кр:b8 Сd4!.

Необходимо создать ещё одну угрозу и добиться рассогласования в действиях чёрного слона и чёрного коня.

1. b4!(2. Кb3#) Кc6+   2. Крb6(3. Кb3#)  Сf2+   3. Крc7(4. Кb3#)  Кd4

4. Кc4(5. Фb2#) Кb5+(Сd4??)         5. Крd8(6. Фb2#) Сd4 

6. Кd2(7. Кb3#) Сb6+(Кd4??)      7. Крe7(8. Кb3#) Кd4   

8. Кc4(9. Фb2#) Кc6+(Сd4??)         9. Крf8(10. Фb2#) Сd4

10. Кd2(11. Кb3#) Сc5+(Кd4??)  11. Крg8!(12. Кb3#)  Кe7+

12. Крg7(13. Кb3#)  Кf5+                13. Крh8(14. Кb3#)  Кd4

и теперь наконец проходит плановое -

14. Кc4 ~(Сd4??)  15. Фb2# - без единого взятия

Белые 5 раз вызывали обструкцию на поле ‘d4’ чёрного коня и слона.

Марш белого короля ‘a7’-‘h8’.

Вращение чёрного коня Кd4-c6-e7-f5-d4.

 

 

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