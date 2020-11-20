70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №65
Сегодня демонстрируется задача завоевавшая Олимпийское золото в 2018 году.
В ней реализован необычный замысел, когда на одно поле многократно поочерёдно ходят слон и конь чёрных.
Григорий Попов, The 43rd World Chess Olympiad, 2018
мат в 15 ходов
Рано ещё 1. Кc4?(2. Фb2#) Сg1+! 2. Кр:b8 Сd4!.
Необходимо создать ещё одну угрозу и добиться рассогласования в действиях чёрного слона и чёрного коня.
1. b4!(2. Кb3#) Кc6+ 2. Крb6(3. Кb3#) Сf2+ 3. Крc7(4. Кb3#) Кd4
4. Кc4(5. Фb2#) Кb5+(Сd4??) 5. Крd8(6. Фb2#) Сd4
6. Кd2(7. Кb3#) Сb6+(Кd4??) 7. Крe7(8. Кb3#) Кd4
8. Кc4(9. Фb2#) Кc6+(Сd4??) 9. Крf8(10. Фb2#) Сd4
10. Кd2(11. Кb3#) Сc5+(Кd4??) 11. Крg8!(12. Кb3#) Кe7+
12. Крg7(13. Кb3#) Кf5+ 13. Крh8(14. Кb3#) Кd4
и теперь наконец проходит плановое -
14. Кc4 ~(Сd4??) 15. Фb2# - без единого взятия
Белые 5 раз вызывали обструкцию на поле ‘d4’ чёрного коня и слона.
Марш белого короля ‘a7’-‘h8’.
Вращение чёрного коня Кd4-c6-e7-f5-d4.
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