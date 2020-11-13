70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №64

В двухходовках и трёхходовках популярны темы различных перекрытий, осуществляемых во многих вариантах.

В одновариантной многоходовке тоже вполне реально осуществить несколько перекрытий, которые проходят последовательно.

Григорий Попов, 80 лет со дня образования Всесоюзного объединения любителей шахматных задач и этюдов, 2006

мат в 8 ходов

4 последовательных перекрытия ‘Новотного’ на поле ‘d5’ разными фигурами -

1. d5 (1-е) Сb8+ 2. d6 Л:a1

3. Лd5(2-е) С:d6+ 4. Л:d6+ ed

5. Сd5(3-е) Лb2+ 6. Сg2 Лb5

7. Кd5(4-е) Л:d5, С:d5 8. Кf7#, Фg5#;