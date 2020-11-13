70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №64

Опубликовано пт, 13/11/2020 - 15:16 пользователем PopovGL

В двухходовках и трёхходовках популярны темы различных перекрытий, осуществляемых во многих вариантах.

В одновариантной многоходовке тоже вполне реально осуществить несколько перекрытий, которые проходят последовательно.

 

Григорий Попов, 80 лет со дня образования Всесоюзного объединения любителей шахматных задач и этюдов,  2006

мат в 8 ходов

4 последовательных перекрытия ‘Новотного’ на поле  ‘d5’ разными фигурами  -

1.  d5 (1-е)     Сb8+    2.  d6      Л:a1

3. Лd5(2-е)  С:d6+   4. Л:d6+   ed

5. Сd5(3-е)   Лb2+    6. Сg2         Лb5

7. Кd5(4-е)    Л:d5, С:d5     8. Кf7#, Фg5#;

 

 

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