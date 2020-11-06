70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №63

Ещё более активно, чем в предыдущей задаче, играют чёрные в следующей 10-ходовке.

Они даже проводят свой предварительный план.

Григорий Попов, ЮК "Якову Владимирову-80", 2015

мат в 10 ходов

После 1. Сc6!(2. С:b7#) не проходит сразу 1. … Сe4? из-за 2. de!

Предварительно чёрным нужно устранить пешку d3.

Чтобы осуществить такое взятие пешки, чёрным надо первым делом выманить белого короля на поле ‘d7’.

1. … Сf7+ 2. Крf8 Сg6+ 3. Крe7 Лf7+ 4. Крe8 Лf3+ 5. Крd7 Л:d3+ 6. Крe7 Лd7+ 7. Кр:d7

Пешка d3 устранена, ненужная больше ладья “сброшена” и наконец-то плановая защита проходит -

7. … Сe4 Теперь 8. С:b7# не грозит, но неожиданно подключилась из "засады" ладья –

8. С:c7+ Кр:a7 9. b6+ Крa6 10. Лa8#