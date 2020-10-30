70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №62

В многоходовках редко бывают активны чёрные фигуры.

В этой 12-ходовке чёрной ладье и слону предоставляется возможность пошаховать

Григорий Попов, “Ж. Лийлу-75”, 2016

мат в 12 ходов

Чтобы поставить мат - 1. Л:a4# необходимо вначале перевести коня на поле 'b6’.

Чтобы перевести коня на поле 'b6’ надо ранее убрать белую пешку b6.

Чтобы убрать белую пешку b6 надо увести с её пути чёрную ладью.

Чтобы отвлечь чёрную ладью и создается вначале угроза мата вторым конём.

При этом ошибочно - 1. Кb4?(2. Кc2#), так как на 7-м ходу конь попадает под удар ладьёй.

Верно -

1. Кd4!(2. Кc2#) Лg7+ 2. Крh8(3. Кc2#) Лg2 ладья отвлечена, теперь ход пешкой

3. b7(4. Кb6) Сg7+ 4. Крg8(5. Кb6) Сh6+ 5. Крf7(6. Кb6) Лg7+

6. Крf8(7. Кc2#) Л:b7+(Лc7+, Лd7+) 7. Крg8(8. Кc2#) Лg7+ 8. Крh8(9. Кc2#) Лg2

9. Кc2+ Л:c2 теперь поле ‘b6’ свободно - 10. Кb6 Сg7+

11. Крg8 d5, Л:c3 и мат - 12. Л:a4#