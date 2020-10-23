70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №61

Опубликовано пт, 23/10/2020 - 13:22 пользователем PopovGL

В предлагаемой задаче 4 фигуры совершают возвратно-поступательные движения, приводя в движение белого короля.

Григорий Попов, ЮК «Александру Феоктистову – 70», 2018

мат в 20 ходов

План 1. Сe8 ~ 2. Сc6#. Но вначале надо организовать контроль поля ‘e5’ и обезопасить от шахов белого короля.

Казалось бы, что наиболее укромное место для белого короля - поле 'g4', но окажется, что лучшее место короля - поле 'g8'!

  1. Кf6+ Крe5    2. Кg4+ Крd5   3. Сe8(4. Сc6#) Кe6+  4. Крh6(5. Сc6#) Кd8   5. Кf6+ Крe5    6. Кd7+ Крd5     7. Сh5(8. Сf3#) Кf7+      

  8. Крg7(9. Сf3#) Кg5   9. Кf6+ Крe5  10. Кg4+ Крd5  11. Сe8(12. Сc6#) Кe6+  12. Кр:h8(13. Сc6#) Кd8 13. Кf6+ Крe5  14. Кd7+ Крd5  

15. Сh5(16. Сf3#) Кf7+   16. Кр:g8(17. Сf3#) Кg5 17. Кf6+ Крe5  18. Кg4+ Крd5 теперь поле ‘e5’ контролируется, белый король в безопасности и план проходит -  

19. Сe8 С:g3(~)        20. Сc6# - правильный мат

Предварительная игра представлена здесь в виде работы своеобразного “двигателя”.  

Механизм из белого коня, белого слона, черного короля и чёрного коня приводит в движение белого короля, который и устраняет препятствия.

Чёрный конь совершает полное двойное вращение.

 

 

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