70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №61

В предлагаемой задаче 4 фигуры совершают возвратно-поступательные движения, приводя в движение белого короля.

Григорий Попов, ЮК «Александру Феоктистову – 70», 2018

мат в 20 ходов

План 1. Сe8 ~ 2. Сc6#. Но вначале надо организовать контроль поля ‘e5’ и обезопасить от шахов белого короля.

Казалось бы, что наиболее укромное место для белого короля - поле 'g4', но окажется, что лучшее место короля - поле 'g8'!

1. Кf6+ Крe5 2. Кg4+ Крd5 3. Сe8(4. Сc6#) Кe6+ 4. Крh6(5. Сc6#) Кd8 5. Кf6+ Крe5 6. Кd7+ Крd5 7. Сh5(8. Сf3#) Кf7+

8. Крg7(9. Сf3#) Кg5 9. Кf6+ Крe5 10. Кg4+ Крd5 11. Сe8(12. Сc6#) Кe6+ 12. Кр:h8(13. Сc6#) Кd8 13. Кf6+ Крe5 14. Кd7+ Крd5

15. Сh5(16. Сf3#) Кf7+ 16. Кр:g8(17. Сf3#) Кg5 17. Кf6+ Крe5 18. Кg4+ Крd5 теперь поле ‘e5’ контролируется, белый король в безопасности и план проходит -

19. Сe8 С:g3(~) 20. Сc6# - правильный мат

Предварительная игра представлена здесь в виде работы своеобразного “двигателя”.

Механизм из белого коня, белого слона, черного короля и чёрного коня приводит в движение белого короля, который и устраняет препятствия.

Чёрный конь совершает полное двойное вращение.