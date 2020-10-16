70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №60

Опубликовано пт, 16/10/2020 - 18:03 пользователем PopovGL

В этюдах часто встречается механизм, когда в ходе решения перемещается группа фигур.

Такое возможно и в многоходовках. Например, в приводимой 12-ходовке.

 

Григорий Попов, SuperProblem, 23/01/2017

мат в 12 ходов

1. Сf8!  - позиция №1   1. … e5  2. Лf5 Л:b5+ 

3. Крa4 - позиция №2  3. … e4  4. Лf4 Л:b4+ 

5. Крa3 - позиция №3  5. … e3   6. Лf3 Лb3+  

7.  Крa2 - позиция №4 7. …  ef  8. К:f2 tb2+ 9. К:b2 Л:b2+ 10. Кр:b2 Кe6 11. Л:h7+ Кр:h7 12. Лh2#

3 кратное систематическое движение 4-х фигур

 

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